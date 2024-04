Alonso se cuela en la fiesta de Verstappen y su repoker de poles

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado la pole para la carrera del Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá tercero tras una magnífica sesión de calificación en la que Carlos Sainz (Ferrari) fue séptimo.

El vigente campeón del mundo, con un crono de 1:33.660, dominó una clasificación en la que logró certificar su sexta pole consecutiva -incluyendo el último Gran Premio del año pasado-, la número 100 del equipo, y encabezar el segundo doblete seguido de Red Bull, con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez terminando segundo.

Por detrás de los dos coches de los dos coches de la marca de bebida energética se erigió un gran Fernando Alonso, capaz de olvidar el incidente de la carrera al sprint, en la que fue sancionado con 10 segundos y tres puntos en la superlicencia por un choque con Carlos Sainz. El asturiano voló en la Q3 para ser el primero del resto y auparse hasta la tercera plaza final, a cuatro décimas de 'Mad Max'. Con ello, partirá desde la segunda línea de parrilla, en la que le acompañará el británico Lando Norris (McLaren), cuarto.

?? RED FLAG ??



Sainz dips a toe into the gravel at the final corner and goes spinning off into the barriers on the other side ??



Carlos is okay ??#F1#ChineseGPpic.twitter.com/U7mP93iWlF