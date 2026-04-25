Alonso, alto y claro sobre su retirada de la F1: "No siento que haya llegado el momento"

Fernando Alonso tiene claro que su etapa en la Fórmula 1 no ha terminado. A sus 44 años, y a punto de cumplir 45 en julio, el piloto español ha zanjado los rumores sobre su posible retirada a final de temporada, a pesar de la complicada situación que atraviesa con su equipo, Aston Martin.

Actualmente, el disfrute en la pista es una quimera para Alonso. Aston Martin se ha equivocado con el coche de 2026, un AMR26 con graves problemas de rendimiento y fiabilidad. Los fallos no solo apuntan al motor Honda, sino también a un chasis poco competitivo que ha relegado al bicampeón al fondo de la parrilla.

Las cifras de esta temporada reflejan las dificultades, ya que el asturiano solo ha podido concluir una carrera, la de Suzuka, en una discreta 18ª posición. Con este panorama, la ansiada victoria 33 y la lucha por un tercer título mundial parecen objetivos inalcanzables.

Competición por encima de todo

Pese a todo, el hambre competitiva de Alonso permanece intacta. En unas declaraciones para el Automobile Club de Mónaco, el veterano piloto ha reafirmado su pasión por las carreras. "Me encanta correr, me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44. Así que llevo 41 años detrás de un volante", ha explicado.

EFE Fernando Alonso, durante el GP de China de Fórmula 1

Alonso ha sido contundente sobre su futuro inmediato: "Por ahora no siento que haya llegado ese momento, me siento competitivo y motivado. Estoy contento cuando piloto". Admite, no obstante, que la decisión no será fácil cuando llegue. "Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá, lo sentiré", ha añadido.

Ni la paternidad le aparta del volante

El debate sobre su retirada es una constante, especialmente al considerar que su vínculo con Silverstone finaliza este año y que ya suma 428 Grandes Premios disputados. Ni siquiera su reciente paternidad, con el nacimiento de su primer hijo, Leonard, fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez, parece haber alterado sus planes.

El bicampeón mundial mantiene la esperanza de seguir en la élite del automovilismo y ha cerrado su intervención con una declaración de intenciones. "Espero que este campaña no sea mi última temporada en la Fórmula 1", ha sentenciado, dejando la puerta abierta a su continuidad. Por el momento, el deseo del '14' es no irse.