El Almería escala a la segunda posición y va a la caza del Racing

Los futbolistas del Almería celebran el triunfo contra el Leganés.

El Almería, tras la derrota en la jornada intersemanal en el campo del Castellón (2-0), vuelve a soñar con el ascenso directo tras superar por 2-1 a un rocoso Leganés, que se adelantó en el marcador pero no pudo evitar que en el minuto 91 los locales le dieran la vuelta al resultado con un gol de Nico Melamed.

El equipo andaluz sufrió un inicio incómodo ante un Leganés dominante que se adelantó en el minuto 11 tras una acción a balón parado culminada por Melero. A los rojiblancos les costó generar, aunque lograron empatar antes del descanso gracias a Arribas, que finalizó una buena jugada colectiva.

Tras el paso por vestuarios, el equipo mejoró su presencia ofensiva, pero se topó con un rival replegado y un partido trabado, y cuando parecía firmado el empate, Lopy lideró una contra en el minuto 91 que culminó Melamed con un gol decisivo.

El Almería afrontó el partido con múltiples cambios en su once, condicionado por ser el tercero en ocho días. Sin embargo, el foco estaba en superar al Leganés, que salió con una propuesta valiente y un sistema de tres centrales.

De hecho, el conjunto madrileño rozó el gol en el minuto 3, evitado por una gran intervención de Andrés Fernández antes de que la jugada quedara invalidada por fuera de juego. El inicio mostró a un Almería incómodo y sin control.

El dominio inicial fue del Leganés, que manejó el balón en campo rival ante un Almería sin claridad para encontrar a sus hombres creativos. Esa superioridad se tradujo en el gol visitante tras una acción a balón parado mal defendida por los almerienses.

A partir de ahí, los locales trataron de reaccionar, aunque con dificultades para generar peligro ante un rival bien cerrado por fuera. Arribas lo intentó desde lejos y Puigmal dispuso de una ocasión clara, pero sin acierto.

El empate llegó tras una buena acción colectiva que terminó con un centro preciso desde la izquierda de Álex Muñoz y la definición de Arribas. Ese gol cambió el partido, porque el Almería creció, ganó presencia ofensiva y acumuló ocasiones antes del descanso, quedándose con mejores sensaciones pese a no desnivelar el marcador.

La segunda parte arrancó con un guion similar al inicio del encuentro, con el Leganés intentando imponer su ritmo, aunque el Almería se mostró más activo y con mayor presencia ofensiva. Los rojiblancos buscaron profundidad, especialmente por la banda derecha, mientras que el conjunto visitante crecía con la entrada de Juan Cruz.

Rubi movió el banquillo para ganar peso en ataque, introduciendo a Baptistao y Morcillo, en un intento claro de romper la igualdad. Pese a los cambios, el partido entró en una fase espesa. El Leganés optó por replegarse, acumulando muchos jugadores en su área y dificultando cualquier intento de creación del Almería.

Cuando todo parecía destinado a terminar en tablas, el fútbol volvió a demostrar que es imprevisible. En el minuto 91, Lopy recuperó el balón en campo propio, avanzó con decisión y asistió a Nico Melamed.

El recién incorporado se movió con inteligencia dentro del área, se acomodó el balón y firmó un disparo preciso, imposible para el portero. Un gol que desató la locura y mantiene vivo el sueño del ascenso directo para el Almería.

FICHA DEL PARTIDO:

2. - Almería: Andrés Fernández; Luna, Rodrigo Ely, Bonini, Muñoz; Baba (Dzodic, m. 66), Lopy; Puigmal (Baptistao, m. 61), Arribas (Melamed, m. 76), Embarba (Morcillo, m. 61), y Miguel (Thalys, m. 76).

1. - Leganés: Soriano; Figueredo (Leiva, m. 76), Miquel, Marvel, Naim; Cissé, Melero (Guirao, m. 76), Diawara; Asué (Duk, m. 28), Diego Gómez (Millán, m. 66) y Dani Rodríguez (Juan Cruz, m. 46).

Goles: 0-1, M.12: Melero. 1-1, M.30: Arribas. 2-1, M.91: Melamed.

Árbitro: Morilla Turrión (Comité Navarro). Amonestó a Rodrigo Ely (m. 64) Baptistao (m. 81) y Melamed (m. 92), del Almería, y a Figueredo (m. 20), Cissé (m. 42) e Igor Oca -entrenador- (m. 60), del Leganés.

Incidencias: Partido de la jornada trigésima cuarta de Segunda División disputado en el Almería Stadium ante 13.726 espectadores.