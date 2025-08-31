COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Vuelta España | 9ª Etapa

Vingegaard despierta en Valdezcaray

El danés atacó a 10 kilómetros de la cima y se fue solo hasta ganar la etapa y sacar en meta 24 segundos a Almeida y Pidcock. El noruego Traen consigue salvar el maillot de líder

Jonas Vingegaard conquistó su segundo triunfo de etapa en lo que va de Vuelta.

Cordon Press

Jonas Vingegaard conquistó su segundo triunfo de etapa en lo que va de Vuelta.

Alex Salguero

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) ha sufrido para mantener el liderato.

El doble ganador del Tour de Francia ha demostrado su condición de favorito al triunfo y ha dominado la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión de primera categoría ante el que nadie ha podido responder. El danés ha ganado con comodidad y ha metido 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso en la 'grande' española.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking