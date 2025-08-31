Vuelta España | 9ª Etapa
Vingegaard despierta en Valdezcaray
El danés atacó a 10 kilómetros de la cima y se fue solo hasta ganar la etapa y sacar en meta 24 segundos a Almeida y Pidcock. El noruego Traen consigue salvar el maillot de líder
Alex Salguero
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) ha sufrido para mantener el liderato.
El doble ganador del Tour de Francia ha demostrado su condición de favorito al triunfo y ha dominado la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión de primera categoría ante el que nadie ha podido responder. El danés ha ganado con comodidad y ha metido 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso en la 'grande' española.
