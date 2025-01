Alguacil, a pesar de los últimos malos resultados, no se esconde: "Lo digo muy claro, yo no voy a pedir refuerzos"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tras la estrepitosa derrota de su equipo por 0-3 ante el Getafe CF, admitió que la "responsabilidad" de la derrota es suya.

El Getafe fue mucho más equipo que la Real en el verde del Reale Arena, algo que Alguacil explicó de manera "muy sencilla" en rueda de prensa, y es que fueron "mejores en todo".

Sobre la endeble defensa del equipo, el técnico txuri urdin destacó que son cosas a mejorar: "Es cierto que son jugadores jóvenes, pero esto no puede pasar". "Hay mucho que mejorar ahí y mostrar más solidez" añadió.

La Real ha disputado el quinto encuentro del mes dentro del ciclo que tiene desde hoy a mes vista, algo que según Alguacil el equipo está "acostumbrado", aunque admitió que "esto tiene un límite, especialmente en algunos que no se habían visto en una así antes".

Sobre las exigencias de la afición al equipo, el técnico puso sobre la mesa que "se le pide al equipo que haga lo mismo que cuando estaban Nacho Monreal, David Silva o Mikel Merino". "Soy el primero que les pide lo mismo, pero es injusto" añadió.

Por último, preguntado por posibles fichajes en el mercado invernal, Alguacil fue tajante: "Lo digo muy claro, yo no voy a pedir refuerzos".

GOLEADA DEL GETAFE

El Getafe se llevó la victoria (0-3) ante la Real Sociedad con total merecimiento del Reale Arena en la 21ª jornada de LaLiga en Primera División disputada.

Los tres tantos llegaron en el segundo tiempo, con Christantus Uche que cazó un rechace dentro del área en el 72, y Carles Pérez que remató al conjunto txuri urdin con dos goles en el 74 y en el 85 de juego.

EFE Los jugadores del Getafe celebran el segundo gol de Carles Pérez ante la Real Sociedad

kubo

El extremo derecho de la Real Sociedad Takefusa Kubo, tras la dolorosa derrota por 0-3 ante el Getafe CF, admitió que "ha sido una vergüenza de partido".

"Hay que pedir perdón a la afición, a los que nos aplauden y no lo merecemos", indicó a Dazn el delantero nipón tras el partido.

Kubo destacó que el equipo sufrió "en todo" y que no dieron una. "No hemos dado una y no hay nada bueno que sacar" añadió.

Sobre qué puede hacer la Real para revertir la situación, el japonés recalcó no saber qué le falta al equipo. "Más que nunca tenemos que estar unidos, pero después de tres derrotas, de poco sirve que yo esté aquí hablando" concluyó.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).