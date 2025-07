La alegría de Carlos Rodríguez tras la victoria de su compañero Arensman: "Es como si fuera propia"

El español Carlos Rodríguez (Ineos) trabajó para afianzar la escapada de la última etapa pirenaica del Tour de Francia y se mostró orgulloso de la victoria de su compañero Thymen Arensman: "Hemos luchado por ella y por fin conseguirla significa mucho para nosotros. Nos la merecíamos después de todo el trabajo que hemos hecho".

"Tener esta victoria de etapa, la verdad que todas las vamos a sentir como propias, estamos muy contentos y seguiremos luchando por si podemos conseguir alguna otra, que desde luego creo que con el equipo que tenemos sería posible", añadió el ciclista española a los medios allí presentes, entre ellos a nuestro enviado especial Quique Iglesias.

Un Carlos Rodríguez que confesó que "estamos ahí el uno para el otro. Él el otro día se sacrificó por mí, me ayudó en todo lo que pudo y hoy la verdad que tenía mejores piernas que yo, así que he intentado ayudarle en todo lo posible para que pudiera conseguir esta victoria, así que muy contento por él".

"No la he podido conseguir yo, pero la ha conseguido Thymen que también es como si fuera casi una propia, así que, nada, lo dicho, a seguir luchando, a seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos, y que sea lo que tenga que ser. Algunas veces salen las cosas, otras veces no, pero seguiremos luchando", sentenció un Carlos Rodríguez que ya es décimo en la general del Tour.