Aldeguer no tiene rival en Moto2; Veijer sorprende a David Muñoz y Ortolá

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) se adjudicó su primera victoria de la temporada en el Gran Premio Estrella Galicia 0'0 de España de Moto2, con lo que consiguió recortar distancias con el nuevo líder, el estadounidense Joe Roberts (Kalex). Roberts, que remontó desde la undécima posición, consiguió acabar la prueba española en el segundo peldaño del podio, lo que le supuso acceder al liderato del mundial de Moto2, con Manuel 'Manugas' González (Kalex), tercero, y el anterior líder del Mundial, el español Sergio García Dols (Boscoscuro), cuarto.

