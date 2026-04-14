Alcaraz supera un pequeño susto médico para debutar con victoria en el Godó

El español Carlos Alcaraz debutó con victoria en el Trofeo Conde Godó, por 6-4 y 6-2 ante el finlandés Otto Virtanen, procedente de la fase previa, que opuso más resistencia de la esperada.

Fue un partido incómodo para Alcaraz, quien, incapaz de encontrar el ritmo de juego, sumó hasta 32 errores no forzados -una cifra impropia en él- e incluso tuvo que pedir la asistencia del fisioterapeuta del torneo por problemas en la muñeca derecha.