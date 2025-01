Aitana Bonmatí y Alexia Putellas se pronuncian sobre la posibilidad de jugar la Supercopa en Arabia

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí aseguró este jueves que no se sentiría "cómoda" si tuviera que jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, algo que ya sucede con el torneo masculino.

"Arabia es un país que a día de hoy tiene mucho (camino) por recorrer a nivel de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí también, en todo el mundo también, pero centrándome en Arabia, creo que si eso no mejora, yo no me sentiría cómoda yendo a jugar ahí", dijo la jugadora catalana en un acto publicitario.

EFE Aitana Bonmatí en un entrenamiento del Barcelona.

Aitana, ganadora del Balón de Oro a la mejor futbolista del mundo en las dos últimas temporadas, señaló que "en primer lugar se tiene que tratar bien el producto en casa", algo que, en su opinión, "no se ha conseguido" todavía.

"Normalmente, cuando se juega la Supercopa sabemos la fecha y la sede con muy poca antelación, no hay posibilidad para las aficiones de desplazarse", destacó.

Por otra parte, la internacional española dijo que "da la casualidad que las últimas veces ha sido Madrid" la sede de la competición, un aspecto que ha considerado "un poco injusto porque no es en una sede más neutral a la que todo el mundo se tenga que desplazar, con lo que eso implica en los gastos para el club".

Además, subrayó que el premio económico para el vencedor de la Supercopa de España "a día de hoy no implica beneficios para el club (ganador), sino todo lo contrario".

LAS PALABRAS DE ALEXIA PUTELLAS

La doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, futbolista del F.C. Barcelona, analizó este pasado miércoles la posibilidad de que la Supercopa femenina se dispute en Arabia Saudí, como la masculina, y, aunque pidió tiempo “para analizarlo", abogó por ir "todos juntos" o no ir.

EFE Joan Laporta y Alexia Putellas levantan el trofeo de la Supercopa de España.

En opinión de la internacional española, quien acudió a la gala de los Premios Iberdrola Supera, "la que sale siempre perjudicada es la mujer".

"La Supercopa masculina ya está y creo que también se disputa allí baloncesto, la Fórmula 1, el tenis... Tengo la sensación y empiezo a pensar que estas reclamaciones que se hacen solo es un tema de mujeres. O vamos todos juntos o no vamos todos juntos. Si peleamos, todos juntos. Si no, tengo la sensación de que la que siempre sale perjudicada es la mujer", afirmó.

"Si se va allí sería por un tema evidentemente económico. Entonces, si no vas, sales perjudicada sin ese ingreso; es mucho más difícil crecer sin ese ingreso y luego tienes que soportar el 'no generas'; pero si lo generas, no puedes ir porque eres mujer", añadió.