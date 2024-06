Aguirre habla de su salida del Mallorca: "Me hubiera gustado que me lo hubieran dicho a la cara"

El pasado 22 de mayo, el Mallorca confirmó la salida del que había sido su técnico durante las últimas temporadas, el mexicano Javier Aguirre.

Aguirré llegó a la isla en marzo de 2022 y consiguió la salvación para su equipo, y desde entonces, el mexicano hizo historia con el club al volver a una final de Copa del Rey 21 años después.

Fue esta temporada que acaba de terminar cuando el Mallorca rozó el título copero con una final que se decidió en los penaltis a favor del Athletic Club en un encuentro disputado en La Cartuja de Sevilla. Pese a esa derrota, el equipo balear disputará la Supercopa de España el año que viene en Arabia. El encuentro de semifinales lo disputará ante el Real Madrid por haber sido el conjunto blanco el campeón liguero.

El propio Javier Aguirre ha dejado 'un recado' a su exequipo a través de unas declaraciones durante la entrevista en el medio mexicano Caliente TV.

El Vasco Aguirre confesó que no le gustaron las formas de la directiva del club bermellón de no renovarlo y confesó que se enteró por la prensa que el Mallorca ya estaba buscando nuevo entrenador porque empezaban a salir nombres en la prensa.

El técnico mexicano entendía que después de casi 90 partidos de Liga, "la gente se agota, el discurso se cansa, del estilo de juego, de Javier...queremos otro, no hay bronca", sin embargo añade que "lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara, mira Javier, nos cansamos, son casi 3 temporadas, te lo agradecemos".

"Empezó en el periódico un mes antes a salir nombres de futuros entrenadores del Mallorca, eso no está bien. Se filtra información por parte del club", aseguró Javier Aguirre durante esa entrevista.

Añadió que todo esto ocurrió después de la final de la Copa del Rey, y que una vez que vio todo eso, él se dedicó a hacer su trabajo y salvar una temporada más al Mallorca.

"En el fútbol la forma es fondo. Yo soy un hombre mayor, cada vez quedamos menos. Está Pellegrini, Ancelotti y por ahí estoy yo. Hay muchos chavos jóvenes y bien guapitos, delgaditos, bien peinados que saben muy bien manejar el computador, y tú te quedas medio obsoletón, eres útil para unas cosas, pero para otras...", reflexionaba el mexicano.