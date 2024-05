El Mallorca comunica a Aguirre que no continuará como entrenador la próxima temporada

Deportes COPE Baleares ha informado en la tarde de este miércoles que el Mallorca ha comunicado a Javier Aguirre que no seguirá siendo el entrenador del equipo balear la próxima temporada. El técnico mexicano llegó en marzo de 2022 al banquillo bermellón y logró la salvación en la última jornada, tras vencer a Osasuna 0-2.

El propio Aguirre dejaba dudas sobre su continuidad en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Almería del pasado domingo. "Si sigo no en el Mallorca no depende de mí", eran las palabras del entrenador sobre su posible renovación.

Y añadía: "Siempre he dicho que que soy muy feliz en la isla. Me gusta lo que veo aquí y estoy contento. Nunca he tenido problemas. Soy un hombre frontal y entiendo las cosas, me doy cuenta de lo que pasa; no me voy a quejar ni a llorar".

Esta temporada el Mallorca, de la mano de Javier Aguirre, volvió a disputar una final de la Copa del Rey tras 21 años y lo hizo tras superar en las semifinales a la Real Sociedad en la tanda de penaltis.