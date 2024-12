La advertencia de Pedro Martín por el VAR cuando pitan penalti contra el Atlético de Madrid: "Cosas escandalosas"

La sexta jornada de la Liga de Campeones volvió a dejar otra jugada para polémica que encendió los ánimos del especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín.

En el minuto 49 del partido que se jugaba en el Estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Slovan de Bratislava, Blackman mete un centro al corazón del área para que remate Strelec, pero este se va al suelo, al parecer, por un contacto de Lenglet.

EFE Los jugadores del Slovan Bratislva celebran el 2-1 contra el Atlético de Madrid.

El partido se detiene, el colegiado lituano Manfredas Lukjancukas se lleva la mano al auricular, y desde la sala VOR le piden que acuda al monitor para revisar la jugada, lo que da a entender que el árbitro del VAR considera que hay penalti. Lukjancukas, sin pensárselo mucho tras revisar la jugada, decide pitar penalti. La ejecución del propio Strelec desde los once metros puso el 2-1 en el marcador.

PEDRO MARTÍN ADVIERTE POR EL ABUSO DEL VAR

Paco González y Rubén Martín, director de Tiempo de Juego y narrador del partido desde el Metropolitano, percibieron claramente que los árbitros de VAR rápidamente, en cualquier acción, "ante cualquier toquecillo" en el área contraria avisan al árbitro de campo.

Pedro Martín dio cuenta de otro detalle que, seguramente, llevó a que los árbitros pitasen penalti: "Estamos hablando de una acción a favor del equipo pequeño, que va perdiendo por 2-0, pues dicen 'vamos a pitar'. De todas formas es una acción muy normal en un defensa", por el movimiento de Lenglet de tirarse a por la pelota: "Te tiras un poquito y..."

Paco González habló de la accidentalidad de la jugada: "Es como la de ayer de Tchouameni", comentó en alusión a una intervención muy parecida del central del Real Madrid frente a la Atalanta: "Son jugadas accidentales en las que el defensa toca un poco y ya, ¿para qué quieres más?"

El enfado de Pedro siguió 'in-crescendo': "Es que es un poco lamentable que piten este penalti. Ya estamos con lo mismo de ayer. Que si le toca, que si le quita el zapato, que si no sé qué…", y después lanzó el gran error que está cometiendo el arbitraje, en forma de advertencia.

"Insisto que el VAR se utiliza para cosas que no se tienen que utilizar. Tienen que ser para cosas muy graves y muy escandalosas. Y esto es un toque de un defensa que llega un pelín tarde, le toca la pierna que tiene por detrás, porque con la que va a rematar no llega. Es que no es nada".

Pedro Martín y Paco González coincidieron en que no hay problema por sancionar con penalti una acción en la que el defensa evite el remate o un posible gol de un futbolista rival.

La consecuencia de todo esto es que al final, los futbolistas van ver que "tú metes un balón al área y ya tocará en una mano, le pegarán con un no sé qué, y al final lo miran, y va a ser penalti".