Advertencia de Marcos López a la UEFA por el actual sistema de la Champions: "¿La repesca? En absoluto"

Todas las competiciones europeas que dependen de la UEFA vieron cómo sufrían un cambio de formato que las haría, al menos hasta la fase de cruces, prácticamente irreconocibles.

Este jueves, tanto la Europa League como la Conference League, segunda y tercera competición en importancia para la UEFA, también comenzaron sus 'play-in', en sus partidos de ida, al igual que sucedió con la Liga de Campeones durante el martes y el miércoles.

EFE Rico Lewis (C) del Manchester City en acción contra Raúl Asencio (R) del Real Madrid durante el partido de ida de los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en Manchester, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2025

Tal es el desconcierto que esta eliminatoria a ida y vuelta entre los equipos clasificados entre los puestos 9 y 24 de las diferentes clasificaciones, que es fácil que existan varias referencias para nombrarlas: 'play-in', 'play-off', repesca o eliminatoria de dieciseisavos, dado que la siguiente ronda es ya la de octavos, y los torneos después recuperaran la imagen a la que más estamos acostumbrados.

La diferencia con respecto a otros años es que los equipos que quedan por debajo del puesto 24 desaparecen, y no se integran en competiciones de inferior categoría, como sucedía, por ejemplo, con los equipos que se clasificaban terceros en la anterior fase de grupos de la Champions, que se iban a jugar una eliminatoria en la Europa League.

@RealSociedad Brais Méndez celebra el 0-1 de la Real Sociedad en Dinamarca.

MARCOS LÓPEZ, CONTRA EL FORMATO

El comentarista de la Cadena COPE, Marcos López, fue muy tajante con su opinión al respecto del nuevo formato, y no solo por las elimianatorias de repesca que se juegan en estos días.

"No me convence en absoluto la repesca de la Champions, pero tampoco me convence el actual formato", afirmó.

Para Marcos López hay alternativas al renovado formato: "Creo que sería adecuado un play-off, ya directamente con todos los equipos de la competición, en lugar de empezar en octavos que fuese dieciseisavos la primera ronda en el camino a la final y que todos los equipos estuviesen emparejados y de igual a igual", propuso.

Es decir, que al margen de cómo fuera la fase de grupos, cree que lo que sería útil e interesante es que los equipos clasificados, jugaran directamente una fase de eliminatorias, sin que unos accedan a octavos y otros tengan que jugar dos partidos más en otra ronda distinta.

Marcos López cree necesario que "hay que revisar este formato, que se pueda hacer de otra manera", porque, "al final el espectáculo de la Champions tiene que ser revisado por el bien de todos los que amamos este deporte", advirtió seriamente a la UEFA.

ESPAÑA, ¿MÁS CERCA DE UN QUINTO EQUIPO EN CHAMPIONS?

Es verdad que, pese al revuelo de las diferentes repescas en juego, tal y como están las competiciones europeas, España está más cerca de tener una quinta plaza en la Liga de Campeones, tal como informó este jueves Isaac Fouto.

West Ham La Real Sociedad ha conocido a su rival en el playoff de dieciseisavos.

Las dos primeras ligas del viejo continente con mejor coeficiente en el 'ranking UEFA' meterán un club más en la Liga de Campeones la próxima temporada, por lo que el quinto jugará la máxima competición continental, como ya ha ocurrido recientemente en nuestro país, por diferentes motivos.

Ahora mismo, en ese ranking de la UEFA, la Premier League va líder, la Serie A está en segundo lugar, pero LaLiga ya está a menos de una décima por debajo de los italianos, tras no sumar ayer puntos con las derrotas del Atalanta y del Milan, y con la victoria del Real Madrid.

Si se dan los resultados idóneos para el fútbol español este jueves, LaLiga adelantará a la Serie A en la clasificación.