El acta del Real Sociedad B - Castellón refleja el presunto insulto racista de Alberto Jiménez a Kita

La victoria de la Real Sociedad B contra el Castellón ha quedado manchada por el presunto insulto racista que Alberto Jiménez habría dicho a Kita. El colegiado, en el minuto 94, tuvo que aplicar el protocolo antiracista después de que varios jugadores del filial 'txuri-urdin' se acercaran para comunicarle lo sucedido.

Alonso de Ena Wolf, tras escuchar a los futbolistas, realizó el gesto de la X y detuvo el encuentro, habló con los capitanes y posteriormente se dirigió a la zona de banquillos para comunicar la activación del protocolo.

Y es que según el acta arbitral, Kita le comentó que Alberto Jiménez le dijo "p*** chino". Unas palabras que, según el propia acta, no fueron escuchadas por ningún miembro del equipo arbitral.