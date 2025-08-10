Achraf Hakimi, sobre sus opciones en el Balón de Oro: "Sería justo que lo ganara"

Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain, ha compartido sus impresiones sobre lo que espera del nuevo curso, los principales candidatos a conquistar la próxima Champions League y su presencia en las conversaciones sobre el Balón de Oro. Tras un año excepcional bajo la dirección de Luis Enrique, el exjugador del Real Madrid considera que el rendimiento de un defensa también merece ser reconocido con el máximo galardón individual.

EFE Achraf Hakimi marca el 4-0 del PSG contra el Inter Miami

hakimi comparte sus impresiones sobre la próxima temporada

En una entrevista concedida a Canal Plus Francia, el lateral marroquí expresó lo especial que es para él estar incluido en las quinielas del premio: “Que me mencionen como posible ganador del Balón de Oro es algo que siempre soñé. Si llegara a conseguirlo, creo que sería justo. He completado una temporada histórica: pocos defensas han marcado en cuartos, semifinales y final de la Champions. A veces la gente me percibe como un atacante, pero juego como defensa en una línea de cuatro, lo que lo hace más complicado. Las cifras que he logrado no son habituales para un jugador de mi posición, y cuando un futbolista de atrás firma ese rendimiento, pienso que su mérito es aún mayor que el de un delantero”.

Respecto a las aspiraciones europeas del PSG, Hakimi fue cauto: “No considero que seamos favoritos solo por haber ganado la última Champions. Somos un equipo fuerte, pero muchos rivales se han reforzado bien. Nuestro objetivo es mantener la concentración y luchar por repetir el título. Entre los equipos que pueden competir por el trofeo están el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, que ha fichado mucho, y el Manchester City. Sabemos que el reto será enorme, pero estamos preparados”.

Al referirse al conjunto blanco, Hakimi recordó el último enfrentamiento: “En nuestra última eliminatoria contra ellos, llegamos mejor física y colectivamente, y eso se notó en el campo”. También comentó cómo vivió Kylian Mbappé aquel cruce: “Kylian estaba un poco decepcionado. No profundizamos demasiado en el tema; solo intercambiamos algunas bromas durante las vacaciones”.