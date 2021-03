Sigue este sábado en 'Tiempo de Juego' desde las 13.00h el Real Madrid-Elche y el Getafe-Atlético

La emoción del mejor fútbol podrás sentirla desde las 13:00 en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Después del derbi Levante-Valencia, la jornada 27ª de LaLiga Santander continúa con cuatro partidos.

ALAVÉS - CÁDIZ 14:00h

El Alavés se encuentra inmerso en una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, la última muy dura tras desperdiciar un 0-2 en el Benito Villamarín. El conjunto vasco está obligado a romperla, no sólo para apretar la pelea por la permanencia y coger aire, sino porque su siguiente partido es la visita al líder Atlético de Madrid.



Abelardo quedó satisfecho con la hora de su equipo ante el Betis y por ello parece que no habrá excesivos cambios en su once, salvo la entrada de Martín Aguirregabiria en el lateral por el sancionado Ximo Navarro. Lucas Pérez y Tomás Pina podrían ser otras novedades.



El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, confirmó que no podrá contar con Iza Carcelén y el hondureño 'Choco' Lozano, por lo que tendrá que innovar en el lateral derecho, con opciones para el multiusos Fali en lo que sería la única gran novedad respecto al último once.

COPE, en Mendizorroza

REAL MADRID - ELCHE 16:15h

El enésimo intento en temporada y media marcada por las lesiones del belga Eden Hazard y la vuelta del capitán Sergio Ramos, llegan en un duelo liguero del Real Madrid ante el Elche, con la obligación de ganar para los madridistas y aumentar pegada para ganar confianza de cara al duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Zinedine Zidane recupera piezas importantes de su equipo en un momento clave de la temporada.



El capitán Sergio Ramos y el mediapunta belga Eden Hazard ya están recuperados de sus respectivas lesiones y listos para el decisivo tramo final, aunque lo más probable es que ninguno sea titular ante los de Fran Escribá y se reserven más para la Champions.



El conjunto alicantino contará con la baja de Emiliano Rigoni y tampoco viaja el último refuerzo, el también argentino Pablo Piatti, pero tiene disponible al lateral Mojica, que pugnará con Josema, movido por necesidad de la plaza de central, por un puesto en un once que será muy parecido al del triunfo ante el Sevilla.

estadio Alfredo Di Stéfano@realmadrid

OSASUNA - REAL VALLADOLID 18:30h

Jagoba Arrasate se ha encontrado con la mala noticia de las bajas de última hora de Roberto Torres y Oier Sanjurjo, contactos estrechos de un positivo por coronavirus junto a Unai García. Jony García y Kike Barja pugnan por un puesto ya que, en relación con la derrota contra el Barça, parece que Osasuna apostará por dos '9' con Calleri y Budimir.



El conjunto pucelano llega a Pamplona con el refuerzo de su importante triunfo ante el Getafe que puso fin a siete partidos ligueros sin ganar y en busca ahora de hacerlo fuera de casa más de dos meses después (0-1, Coliseum) para arrojar calma de cara a las duras siguientes jornadas donde tendrá enfrente al Sevilla y al FC Barcelona. Sergio González no recupera a ninguno de los lesionados y todo hace indicar que apostará de nuevo por el mismo once victorioso de la pasada jornada.

GETAFE - ATLÉTICO DE MADRID 21:00h

El Atlético de Madrid visitará este sábado al Getafe (21.00 horas) en la jornada 27 de LaLiga Santander, duelo que afronta oxigenado tras incrementar su ventaja al frente de la competición, pero consciente de que a la vuelta de la esquina espera el Chelsea y el sueño de la remontada en Stamford Bridge.



El 'Cholo' podría introducir novedades y como mínimo está obligado a hacerlo en defensa, donde no podrá contar con el sancionado Felipe, pero recupera a José María Giménez, mientras que Ángel Correa se vuelve a postular como titular relegando al banquillo a Joao Félix. Quienes parecen intocables son Luis Suárez y Marcos Llorente, seguramente sus dos jugadores más en forma y que firmaron la remontada ante el Athletic. Y en la portería estará Jan Oblak, a pesar de que trabajó en solitario en el último entrenamiento.



Bordalás no podrá contar Jaime Mata, que atravesaba un buen momento y se pierde el duelo por sanción, por lo que la pareja en ataque podría estar formada por 'Cucho' Hernández y Enes Ünal. Por contra, el preparador alicante recupera para la banda izquierda a Marc Cucurella una vez cumplido su castigo.





