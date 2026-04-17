El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 9 al 16 de abril)

Hola amigos de TJ.

Quería preguntaros por la expulsión del otro día de Pau Cubarsí en la acción con Giuliano Simeone. Se habla mucho de que era una jugada de último hombre, pero hasta donde yo entiendo la norma no habla de forma estricta de ‘último hombre’, sino de una ocasión manifiesta de gol. En esta jugada, además, yo tengo dudas de que Giuliano Simeone tuviera el balón realmente controlado, porque me parece que todavía estaba en disputa. ¿En una acción así basta con que sea el último defensor o de verdad tiene que valorarse también si existe control claro del balón y una ocasión manifiesta?

Un abrazo, Pedro. Aupa Málaga.

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Buenas noches.

Después de la victoria del Levante contra el Getafe en la jornada 31, se ha dado la situación de que todos los de abajo han ganado. Oviedo, Levante, Elche, Sevilla y Mallorca, faltaría el Alavés que al menos consiguió puntuar. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió este hecho? Entiendo que igual en las primeras jornadas será más fácil que pase, pero es que me parece increíble que en las últimas jornadas de LaLiga, donde cuesta tanto ganar, se haya dado este caso tan curioso.

Un saludo.

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Pregunta para Pedrito. Hoy que el Barcelona está jugando con 10 jugadores nacionales. ¿Qué equipo ha alineado más nacionales distintos esta Liga 25/26?

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Hola Pedro.

Viendo la clasificación de los dos grupos de Primera Federación me surge una duda respecto a los filiales. Ahora mismo el Celta Fortuna, el Castilla, el Atlético Madrileño y el Villarreal “B” están en zona de play off de ascenso a Segunda. Además, la Real “B” va camino de mantenerse…

Si en unos años se diera la situación que los 20 equipos de Primera tuvieran su filial en Segunda… ¿Qué pasaría con el ascenso y el descenso? ¿Subirían los dos equipos no filiales aunque quedaran en los puestos 21 y 22 y no ganaran ningún partido?

¿Solo bajarían 2 equipos de Primera?

Un saludo.

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¡Hola, hola! Me pregunta mi hijo Rafa de 8 años, cuál es el equipo que más veces ha descendido de Primera a Segunda en la historia. Gracias, un abrazo.

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Hola. Leí que el Valencia es el equipo que ha propiciado más descensos a Segunda de rivales diferentes en la historia de la Liga con 22. Quería saber el caso contrario. ¿Qué equipo ha propiciado más ascensos a Primera?

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Hola Paco, Pedro y a todo el equipo, deciros que os llevo escuchando desde muy pequeño. El mejor recuerdo de mi niñez es estar con mis padres y mis hermanos en el salón de casa con la radio puesta escuchando el fútbol mientras jugábamos a las cartas, dados o cualquier otro juego. El mejor recuerdo de mi adolescencia es escucharos el sábado por la noche mientras me preparaba para salir y los domingos toda la tarde mientras hacía los trabajos del instituto. Y ahora como adulto tengo menos tiempo, pero cada domingo que venimos mi mujer y yo en coche no podéis faltar, y siempre que os pongo mi mujer suelta lo de "ya has puesto a tus amigos". Deciros que sois parte de mi vida y cada vez que faltáis los veranos os echo de menos, y cuando alguien nos deja como Pepe me afectó lo mismo como si fuera un familiar.

Y en El Consultorio quería hacerle una consulta a Pedro a raíz de una pregunta del domingo pasado sobre si el gol de Tardelli en el 82 habría sido anulado hoy. Me gustaría saber que goles míticos de la historia del fútbol (aparte del de Maradona claro) hoy con el VAR habrían sido anulados. Podemos definir como míticos, goles decisivos en finales de Mundiales, Eurocopas, semis y finales de Champions, o de rondas anteriores pero que todo el mundo recuerde, como el ejemplo de la mano de Maradona.

Perdón por la chapa, un abrazo a tod@s.