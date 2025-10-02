El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 25 de septiembre al 2 de octubre)
- Buenos días a todos y en especial a Pedro; esta consulta es de nota (creo). ¿Cuándo fue la anterior vez en la que una misma jornada perdieron el Real Madrid y los dos filiales?
- ¿Me podrían decir cuántos partidos contra equipos importantes ganó el Real Madrid el año pasado con Valverde y Tchouaméni como pareja de mediocentros?
Saludos.
- Quiero saber quién fue el primer español y también el primer extranjero que fueron jugador y entrenador en Primera División.
¡Saludos!
- Pregunta triple para hacer sudar a Pedro Martín:
De todos los equipos que han disputado alguna temporada en Primera División:
- ¿Cuántos han desaparecido o han sido refundados?
- ¿Cuántos han descendido por cuestiones de impago y otras sanciones administrativas?
- ¿Cuántos han disputado alguna competición europea y cuántos han llegado a alguna final?