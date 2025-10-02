El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 25 de septiembre al 2 de octubre)

Buenos días a todos y en especial a Pedro; esta consulta es de nota (creo). ¿Cuándo fue la anterior vez en la que una misma jornada perdieron el Real Madrid y los dos filiales?

¿Me podrían decir cuántos partidos contra equipos importantes ganó el Real Madrid el año pasado con Valverde y Tchouaméni como pareja de mediocentros?

Saludos.

Quiero saber quién fue el primer español y también el primer extranjero que fueron jugador y entrenador en Primera División.

¡Saludos!

Pregunta triple para hacer sudar a Pedro Martín:

De todos los equipos que han disputado alguna temporada en Primera División:

- ¿Cuántos han desaparecido o han sido refundados?

- ¿Cuántos han descendido por cuestiones de impago y otras sanciones administrativas?

- ¿Cuántos han disputado alguna competición europea y cuántos han llegado a alguna final?