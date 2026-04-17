Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 9 al 16 de abril)

Buenos días.

Soy Óscar Mata. (Se qué lo soléis leer los domingos).

Lo primero dar las gracias al que maneja el WhatsApp qué me ha contestado para decirme el correo, que lo había escuchado mil veces sin apuntarlo.

Bueno. Lo segundo, y a lo qué vamos, es lo siguiente. Yo al principio era partidario del VAR, pero a día de hoy estoy desilusionado. Pienso que todo se puede corregir con una simple pregunta que se haga primero el del VAR y luego el árbitro de campo. ¿Es error claro y manifiesto? Si. Lo llamo. Va el árbitro y se pregunta, ¿he cometido un error grave y manifiesto? Si. lo corrijo. No. Me mantengo. Y, así, el del VAR se lo piensa dos veces antes de ser el protagonista. Gracias

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Buenas tardes.

Quería hacer saber la injusticia que se comete en los clubes de Primera División de fútbol en España. Y es que resulta que la discapacidad tiene clases. En función de la que tengas resulta que dan privilegios en las entradas de fútbol. Te pongo un ejemplo.

Puedes tener mayor discapacidad del 77%, pero sólo se te tiene en cuenta si eres positivo o negativo. Es decir, si vas con muletas o silla de ruedas, aunque tengas un 65% tienes descuentos. Y sin embargo, el del mayor porcentaje no tiene derecho pese a cumplir. Un agravio comparativo.

En Madrid, ningún club respeta esto y solo realiza descuento a los del primer caso por lo que muchas personas se ven seriamente perjudicadas. Quería poner voz a esto. Creo que es relevante y ocurre en todos los clubes de España.

Muchas gracias por atenderme,

Un cordial saludo.

PD: La normativa de leyes es muy clara y establece que deben realizar descuentos, pero se lo pasan por el forro.