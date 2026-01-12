"Xabi Alonso, junto con el Barcelona, es el gran triunfador de la Supercopa porque el Madrid ha competido y eso le valdrá para seguir hasta final de temporada"

El FC Barcelona conquistó este domingo su 16ª Supercopa de España y levantó el primer título de la temporada tras vencer al Real Madrid en la final disputada en Arabia Saudí y en la que brilló Raphinha con sus dos goles (3-2).

EFE Raphinha celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

EL MADRID PELEA Y COMPITE, PERO SE VA DE VACÍO

Desde el inicio, el guion del partido quedó claro: el Barça asumió el control del balón y el Real Madrid esperó para hacer daño al contragolpe. Y así llegó la primera gran ocasión, cuando Vinicius superó en velocidad a Cubarsí y Joan García evitó el gol en el mano a mano. Con el paso de los minutos, el conjunto azulgrana logró bajar el ritmo del encuentro a través de largas posesiones y se acercó al área rival con un disparo de Raphinha que Courtois desvió sin dificultades.

Tras la pausa para refrescarse, llegó la avalancha de goles. Raphinha abrió el marcador en el minuto 36, pero el tiempo añadido fue un auténtico intercambio de golpes. Vinicius empató en el 47' tras una gran acción individual; Lewandowski volvió a adelantar al Barça con una precisa definición tras una brillante asistencia de Pedri; y Gonzalo firmó el 2-2 en el 51' con un remate forzado a la salida de un córner justo antes del descanso.

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder con el Barcelona.

En la segunda mitad, el Real Madrid tomó la iniciativa y exigió a Joan García con varios disparos de Vinicius y Rodrygo. Los pupilos de Xabi Alonso, con el mono de trabajo puesto, estaban compitiendo; sin embargo, el Barça encontró el gol de la victoria en un disparo de Raphinha que golpeó en Raúl Asencio antes de entrar en la portería. Un 3-2 que dio al FC Barcelona su 16ª Supercopa y el primer trofeo de la temporada ante un Real Madrid que plantó cara y peleó hasta el pitido final.

LA CONTINUIDAD DE XABI ALONSO

Joseba Larrañaga preguntó a Manolo Lama si FC Barcelona o Real Madrid, pese al resultado final, salen reforzados de la Supercopa de España y el narrador fue muy contundente con su opinión.

EFE Xabi Alonso, durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

"Creo que el gran triunfador, junto con el Barcelona que ha ganado el título, es Xabi Alonso pese a la derrota", empezó diciendo Manolo Lama. Y agregaba seguidamente: "No tenía dudas de que iba a seguir aunque perdiera. Y ha perdido, pero ha competido; y eso le va a valer para terminar la temporada en el banquillo del Madrid".

Manolo Lama insistía en su opinión y comentaba: "Espero que no se le hagan más exámenes a Xabi Alonso hasta que lleguen las eliminatorias de la Champions League. Y repito, es el gran triunfador de estas eliminatorias aunque haya caído derrotado".

Y para finalizar, señalaba: "Y después de eso, pues habría que hablar de si el Madrid ha jugado como un equipo pequeño o si de que el Barcelona concede mucho defensivamente".