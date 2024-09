La valiente petición de Luis de la Fuente a los aficionados de la selección española: "No me gusta, lo siento"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se pasó este lunes por los micrófonos de Herrera en COPE con Carlos Herrera.

En esa entrevista, el seleccionador analizó la actualidad del mundo del fútbol, y dio su opinión sobre las lesiones que están siendo protagonistas en este comienzo de temporada: "Son el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en una selección. Pero quiero decir que además se lesionan los futbolistas de cualquier manera, es decir, un futbolista es una actividad de riesgo".

Asegura que es importante tratar ese tema porque es cierto que "hay muchísimos partidos, pero cuando se confeccionan los calendarios nadie pone pegas, todo les parece muy bien, empiezan los calendarios, vamos a jugar tantos partidos, antes en julio, en agosto, en junio se saben los partidos que va a haber la temporada siguiente".

En cualquier caso, explica De la Fuente que "los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los que juega con la selección representan el 3%".

DOMINGO NEGRO DE LESIONES

Este pasado domingo 22 de septiembre estuvo marcado principalmente por dos lesiones. La primera fue la centrocampista internacional del Manchester City Rodrigo Hernández.

Superado el cuarto de hora del partido ante el Arsenal, en un córner, cuando inició la carrera hacia el remate, el centrocampista español se golpeó con Thomas Partey, cayó al suelo, se agarró la rodilla derecha y evidenció la posible gravedad de la dolencia.

DPA vía Europa Press Rodri Hernández se lamenta sobre el césped tras su lesión

El jugador fue atendido sobre el campo, pidió el cambio y fue reemplazado por Mateo Kovavic entre los signos indudables de alerta. Las pruebas a las que será sometido durante las próximas horas determinarán la dimensión de la lesión.

Tras la lesión de Rodri, llegó la del portero del Barcelona, el alemán Marc André Ter Stegen. El meta germano tuvo que abandonar el césped en camilla después de que al caer de un salto en el que cogió con las manos el balón, su rodilla hiciera un mal gesto, lo que le obligó a quedarse tumbado en el césped durante varios minutos mientras sus compañeros reclamaban al cuerpo técnico que prepararan un cambio. Tal y como avanzó nuestra compañera Helena Condis, las primeras exploraciones mostraron una rotura en el tendón rotuliano y podría estar 8 meses de baja.

LaLiga El meta alemán se retiró en camilla y con la manos en la cara.

mundial

Luis de la Fuente ya ha conquistado con la absoluta masculina la Liga de las Naciones y la pasada Eurocopa de Alemania. Este gran momento hace que el aficionado español piense ya en el Mundial de 2026 que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El seleccionador reconoce que tienen opciones de conquistar el Mundial porque "hay equipo para competir con todo". Y dentro de ese equipo, se deshizo en elogios con el joven crack del Barcelona Lamine Yamal: "Tiene potencial para ser leyenda"

EFE Lamine Yamal celebra su segundo gol

"Está tocado por la varita. Necesita tranquilidad, que le dejen seguir creciendo y darnos cuenta de que va a tener momentos difíciles", señaló Luis de la Fuente.

Los próximos partidos de España serán el 12 de octubre ante Dinamarca en Murcia en el encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la Liga de las Naciones, y tres días más tarde, el día 15, en Córdoba, España recibe a Serbia. La reciente campeona de Europa viene de empatar a domicilio 0-0 ante Serbia y de golear a Suiza por 1-4.

Dentro de este aspecto, el seleccionador también ha querido lanzar una petición a los seguidores de 'La Roja': "Somos la selección de toda España y representamos a todos. No me gusta que la gente venga a ver los partidos de la selección con las camisetas de sus clubes, lo siento, no me gusta. Quiero que vengan con la camiseta roja de la selección".

