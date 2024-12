La sorpresa de Paco González al conocer la posible llegada de Zubimendi al Real Madrid: "Le has dado una alegría a unos cuantos seguidores"

Uno de los nombres actuales más destacados en el panorama del fútbol español es el del centrocampista de la Real Sociedad, Martín Zubimendi.

Zubimendi ha ganado importancia en el esquema de la selección española a raíz de la grave lesión de Rodrigo Hernández.

EFE Martín Zubimendi celebra el gol conseguido ante Dinamarca.

Y por supuesto, si está bien físicamente, Zubimendi es un fijo en el centro del campo de Imanol Alguacil después de que finalmente se quedará en la Real Sociedad después del intento del Liverpool por hacerse con los servicios del internacional español en el pasado mercado de verano.

EXPLICACIÓN

El propio Martín Zubimendi habló sobre este asunto el pasado mes de octubre durante la rueda de prensa previa al encuentro de Europa League ante el Anderlecht.

"No fueron días fáciles", reconoció el mediocentro, admitiendo que hubo momentos incómodos durante el proceso. Sin embargo, dejó claro que tomó la decisión que consideraba correcta: "Estoy contento con la decisión que tomé, estoy en paz. Hubo mucho ruido, pero quise sacar mis conclusiones. Pensé que era lo mejor".

Oscar Alonso Algote Zubimendi durante una rueda de prensa

El canterano destacó que, pese a las tentaciones económicas y deportivas, la Real Sociedad sigue siendo su prioridad: "Mi filosofía es hacer en cada momento lo que me sale de dentro. He decidido quedarme hasta ahora. Lo mejor para mí era quedarme, tras pensármelo bien".

real madrid

Mucho se está publicando durante los últimos meses que el Manchester City estaría dispuesto a ir con todo a por Zubimendi tras la lesión de Rodri y por la falta de resultados positivos durante este tramo de temporada del equipo de Pep Guardiola. Paco González se hizo eco de esta información durante la retransmisión del encuentro Real Sociedad-Las Palmas en Tiempo de Juego: "Cada vez me gusta más, y cada vez lo quiero decir menos por si lo escuchan en Inglaterra".

Zubimendi celebrando su gol ante Dinamarca

Llamó la atención la contestación del exjugador de la Real Sociedad, y actual comentarista de Tiempo de Juego, Roberto López Ufarte, dando la sensación de que puede acabar en el Real Madrid: "Creo que se va a quedar en España. Claro no puede haber nada porque no he visto ningún contrato"

Declaración que sorprendió al propio Paco González: "Seguro que les ha dado una alegría a los aficionados en el Real Madrid".

Nuestro compañero Marco Antonio Sande recordó que la cláusula del jugador son 60 millones de euros ya que no la ha movido a pesar de los intereses desde la Premier.

Esta posibilidad de Zubimendi al Real Madrid ya la trató Tomás Guasch en Tiempo de Análisis cuando habló de reforzar al equipo blanco a raíz de las lesiones que está sufriendo esta temporada el club de Carlo Ancelotti: "A mí me da la impresión de que necesita más un volante, un medio centro, más que un lateral o un central. La pieza que le falta es un Zubimendi y no quiero encabritar con eso a San Sebastián". En el siguiente vídeo podrás ver íntegro el vídeo de Guasch.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar La opción de Tomás Guasch para reforzar al Real Madrid: "Me parecería un poco cómico que el Madrid no fuera a por este y que acabe en el City"

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).