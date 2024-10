Zubimendi defiende su decisión de quedarse en la Real e Imanol llama al respeto por el Anderlecht

La Real Sociedad se prepara para su primer partido en casa de la fase de grupos de la Europa League contra el Anderlecht. Martín Zubimendi e Imanol Alguacil fueron los encargados de atender a la prensa en la previa del duelo, abordando temas clave como la decisión del pivote de no aceptar la oferta del Liverpool, el respeto al rival belga y la preocupación por la seguridad ante la llegada de los ultras del Anderlecht.

Zubimendi fue el primero en tomar la palabra y no rehuyó el tema que más expectación había generado: su decisión de quedarse en la Real Sociedad tras la oferta del Liverpool, que estaba dispuesto a pagar los 60 millones de su cláusula de rescisión. «No fueron días fáciles», reconoció el mediocentro, admitiendo que hubo momentos incómodos durante el proceso. Sin embargo, dejó claro que tomó la decisión que consideraba correcta: «Estoy contento con la decisión que tomé, estoy en paz. Hubo mucho ruido, pero quise sacar mis conclusiones. Pensé que era lo mejor».

«Estoy contento con la decisión que tomé, estoy en paz» Martín Zubimendi Jugador de la Real Sociedad

El canterano destacó que, pese a las tentaciones económicas y deportivas, la Real Sociedad sigue siendo su prioridad. «Mi filosofía es hacer en cada momento lo que me sale de dentro. He decidido quedarme hasta ahora. Lo mejor para mí era quedarme, tras pensármelo bien». Zubimendi también abordó las expectativas sobre el equipo en la Europa League, un torneo en el que la Real Sociedad aún no ha superado la primera eliminatoria: «Siendo realistas, todavía no hemos demostrado poder llegar hasta la final de la Europa League, por lo menos de momento».

«He decidido quedarme hasta ahora. Lo mejor para mí era quedarme, tras pensármelo bien» Matín Zubimendi Jugador de la Real Sociedad

Por su parte, Imanol Alguacil habló sobre la importancia del partido y destacó el respeto que su equipo debe mostrar al Anderlecht, un club histórico con jugadores de gran calidad. «Es un equipo valiente, hábil, con jugadores de mucha calidad. Nos equivocaremos si faltamos el respeto a cualquier equipo. Máximo respeto al Anderlecht por su historia, por su plantilla y por el juego que intenta hacer», afirmó el técnico oriotarra.

«Máximo respeto al Anderlecht por su historia, por su plantilla y por el juego que intenta hacer» Imanol Alguacil Entrenador de la Real Sociedad

Alguacil también hizo un llamamiento a la prudencia respecto a las medidas de seguridad por la llegada de 300 ultras del equipo belga. «Es complicado. No es algo que se dé solo en el fútbol y en el deporte. Es algo serio. Las medidas que se están tomando es para que no haya ninguna desgracia y no nos lamentemos», declaró el técnico, subrayando que la seguridad será prioritaria durante el encuentro en el Reale Arena.

«Las medidas que se están tomando es para que no haya ninguna desgracia y no nos lamentemos» Imanol Alguacil Entrenador de la Real Sociedad

En cuanto al aspecto deportivo, Imanol destacó las buenas sensaciones que dejó el equipo en la victoria ante el Valencia, pero pidió a sus jugadores que mantuvieran el mismo nivel de intensidad y trabajo en ambos lados del campo. «Quiero tener la pelota, pero para hacer goles, y si es más de uno y de dos, mejor», dijo el entrenador, señalando la necesidad de ser más efectivos en ataque. También se refirió al margen de mejora del equipo: «El equipo estaba en evolución antes del partido ante el Valencia. Faltaban resultados, pero el margen de progresión es enorme».

El partido de este jueves contra el Anderlecht es clave para la Real Sociedad, que busca su primera victoria en la fase de grupos de la Europa League tras el empate en Niza. Imanol no dio pistas claras sobre si realizará rotaciones, aunque sugirió que podría haber cambios debido a la exigencia del calendario.

El ambiente en el Reale Arena promete ser intenso, y tanto Zubimendi como Alguacil confían en que el equipo responda a la altura de las expectativas de los aficionados.

Recuerda que puedes seguir toda la información sobre el partido en Deportes COPE Gipuzkoa, con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez. Sintoniza el 99.8 FM o escucha en directo a través del enlace COPE MÁS San Sebastián.