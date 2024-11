La solidaridad del exjugador del Valencia Tino Costa con las víctimas de la DANA: "Para estar sentado en el sofá y no hacer nada, me nació el ir"

Son numerosos los gestos de solidaridad con los más damnificados por la DANA en Valencia. Gestos de gente anónima y también gestos de personas reconocidas. Y ahí está el caso de los exjugadores del Valencia Tino Costa o Roberto Soldado entre otros.

Ambos estuvieron este viernes con nuestro compañero Hugo Ballester, pero este sábado han seguido con las labores de ayuda a los más necesitados.

"Con Hugo tengo relación de años, igual que con Soldado y lo que me movió fue un poco estar ahí y al ver las imágenes, te nace. Para estar sentado en el sofá y no hace nada, me nació el ir de un momento para otro", explicaba el argentino en los micrófonos de Tiempo de Juego.

Costa indicó que "una vez acabada mi carrera como jugador, decidimos vivir en Valencia por la calidad de vida, por el trato y porque nos encontramos muy bien", y actualmente vive a las afueras de la ciudad del Turia, sin que haya tenido ningún problema en esta catástrofe.

Preguntado por lo más duro que ha vivido en estos días, el argentino apunta que "todo es muy duro".

"Lo que se está viviendo es muy difícil de imaginar. Estar ahí en primera persona es muy difícil. Me impactó la primera casa en La Torre y estaba una señora sola y me pidió que no tirarse los juguetes de los niños, y se me vino el mundo abajo", desveló Tino Costa en Tiempo de Juego.

De cara a este domingo, el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) ha acordado, por unanimidad, restringir durante el tránsito de personas a once municipios de la provincia de Valencia afectados por la DANA ante las previsiones de alerta amarilla por lluvias, según ha anunciado a última hora de este sábado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Las restricciones estarán vigentes desde las 00.00 hasta las 23.59 horas de este domingo.

EFE Miles de personas se han acercado este sábado hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias

En concreto, los municipios en los que se restringirá el acceso de personas voluntarias son Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell, ha precisado el conseller, que ha insistido en que "en las zonas afectadas está señalado un nivel de previsión nivel amarillo por lluvias que podría complicar todavía más la situación".

Por ello, Tino Costa añadió que de cara al domingo va a ser "complicado porque dieron la orden de no poder entrar en alguna zona que es donde la gente necesita más. Soy más de ir y ver lo que necesiten y veremos por la mañana si se puede ir, sino tendremos la semana por delante que hay mucha cosa por hacer".