Santi Cañizares recuerda a Vinicius el gesto que le hizo a un árbitro y le reprocha: "El único jugador que he visto"

El último episodio polémico en la carrera de Vinicius Jr. no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a los tertulianos de Tiempo de Juego. La reciente expulsión del delantero brasileño en Mestalla, tras una trifulca con el portero Stole Dimitrievski y sus protestas al colegiado, desató un animado debate sobre la actitud del jugador en el terreno de juego y su relación con los árbitros. En medio de este análisis, Santi Cañizares aprovechó para recordar un incidente que, según él, define el comportamiento de Vinicius hacia los árbitros de manera especialmente negativa: el famoso episodio en el que el jugador no saludó al equipo arbitral en una final de Copa.

El exguardameta del Valencia, con su característico estilo directo, no dudó en reprochar a Vinicius ciertos gestos y actitudes que, en su opinión, van más allá de lo tolerable en el fútbol profesional. Cañizares, quien siempre ha tenido una relación tensa con los árbitros durante su carrera, aprovechó para exponer su perspectiva sobre lo que considera un comportamiento problemático por parte del delantero madridista, no solo dentro del campo, sino también en su relación con los árbitros y la autoridad.

"El único jugador que he visto hasta ahora que no saludó al equipo arbitral en una final de Copa", recordó Cañizares, aludiendo a un gesto que para él es un claro ejemplo de la falta de respeto hacia los árbitros, una actitud que, según él, ha sido recurrente en la carrera de Vinicius.

CORDONPRESS Soto Grado expulsa a Vinicius durante el Valencia-Real Madrid en Mestalla

El debate en Tiempo de Juego comenzó cuando se abordó la expulsión de Vinicius en Mestalla, que llegó tras una trifulca con Dimitrievski y unas intensas protestas hacia el árbitro. Para Cañizares, lo sucedido en ese partido es solo una más de las numerosas ocasiones en las que el brasileño ha mostrado un carácter irascible y una actitud desafiante hacia los árbitros. A su juicio, esta clase de comportamientos no solo generan controversia, sino que también contribuyen a la creciente tensión en los estadios españoles, donde los aficionados, en ocasiones, responden de manera hostil a los gestos y reacciones de los jugadores.

Santi Cañizares recuerda a Vinicius el gesto

"El jugador que es muy caliente, protesta mucho. El jugador que monta trifulcas en el terreno de juego, pues el aficionado lógicamente, cuando vas a cualquier campo, responde", explicó Cañizares, haciendo hincapié en la responsabilidad que los jugadores tienen a la hora de controlar sus emociones en el campo, ya que sus actitudes pueden influir en el comportamiento del público.

Sin embargo, este planteamiento no fue compartido por todos los miembros de la tertulia. Manolo Lama, uno de los colaboradores, intentó matizar que situaciones similares también ocurren en el Santiago Bernabéu, donde Vinicius "la monta" pero sin recibir la misma respuesta del público, ya que, como indicó Cañizares, allí "es su campo".

La intervención de Cañizares rescató un detalle que muchos podrían considerar trivial, pero para el exfutbolista, fue una muestra de la actitud del jugador hacia los árbitros. Recordó cómo, en una final de Copa, Vinicius fue el único jugador que no saludó al equipo arbitral al inicio del partido, algo que para Cañizares es una transgresión importante en el código de comportamiento que debe existir entre jugadores y árbitros, más allá de los incidentes del juego.

EFE VALENCIA, 03/01/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (i), agrede al guardameta macedonio del Valencia, Stole Dimitrievski, en la jugada que ha significado la expulsión del delantero madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Real Madrid en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Manuel Bruque.

"Todo el mundo se saluda, que yo me he tenido muchas veces que lavar la mano, porque saludé a alguno que le odiaba, pero le he saludado", comentó el exguardameta, remarcando que, por respeto a la institución arbitral, el saludo es un gesto que se realiza en todos los partidos, sin excepciones.

La presión de los estadios y la responsabilidad de los jugadores

Cañizares no ocultó su opinión sobre cómo las actitudes de los jugadores influyen en el ambiente en los estadios. "El jugador que protesta mucho, que monta trifulcas, acaba teniendo una relación tensa con los árbitros, y también con los aficionados, que no hacen más que alimentar esa rueda viciosa", apuntó, haciendo referencia a una espiral de confrontación que se retroalimenta entre los jugadores y el público. Para el exguardameta, este tipo de comportamientos contribuyen a la creciente violencia verbal y los gritos de los aficionados, algo que, en su opinión, se ha acentuado en el caso de Vinicius, sobre todo por las provocaciones que el propio jugador genera.

En este sentido, Cañizares subrayó la diferencia entre la actitud de Vinicius y la de otros jugadores más veteranos como Luka Modric o Thibaut Courtois, quienes, aunque también se enfrentan a situaciones tensas, no reciben el mismo tipo de ataques por parte de los aficionados. Para Cañizares, la forma en que cada jugador maneja esas situaciones dentro del campo es crucial.