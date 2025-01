La expulsión de Vinicius y el 'Caso Dani Olmo', en El Tertulión de los domingos

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reiteró su convicción de que Vinícius no mereció la expulsión en Mestalla y que, por ello, no espera que sea sancionado, a la vez que consideró “difícil aguantar todo lo que ha pasado” el brasileño, en referencia a los insultos que recibe.

“Es difícil. No estoy en su piel, pero es difícil aguantar todo lo que ha pasado y lo que pasa; los insultos… No es sencillo. Él intenta mejorar y aguantar. Está triste por la roja, pidió disculpas, pero tenemos que mirar adelante”, dijo en rueda de prensa.

CORDONPRESS Soto Grado expulsa a Vinicius durante el Valencia-Real Madrid en Mestalla

“Yo no he visto lo que ha hecho. Veo lo que pasa en los estadios. En estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar otra vez, sí; pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo y ha mejorado tanto que es el mejor jugador del mundo”, añadió.

Por otro lado, insistió en su idea, expresada tras el partido en Mestalla, de que Vinícius no mereció ser expulsado tras golpear al portero Stole Dimitrievski: “Seguimos con la convicción de que no era roja, era amarilla. Yo sigo con esto y esperamos que no le caigan partidos”, comentó.

Vinícius, según reflejó en el acta el árbitro César Soto Grado, fue expulsado por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante".

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa a la visita a Vallecas.

los problemas económicos del barcelona

El Barcelona ha aclarado que recurrirá directamente ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), después de que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF (Real Federación Española de Fútbol), reunida este sábado, haya rechazado reinscribir a los jugadores del Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor.

Con esta petición de aplicación de una medida cautelarísima, el FC Barcelona persigue la inscripción de ambos jugadores y que puedan estar disponibles ya para la Supercopa que se disputa en Arabia.

Cordon Press Dani Olmo se lamenta durante un partido del Barcelona.

Desde el club azulgrana han informado de que el Barcelona "no se volverá a pronunciar" sobre el caso hasta la resolución del asunto en el CSD, así como que el presidente de la entidad, Joan Laporta, ha mantenido un encuentro con los dos jugadores y con el técnico Hansi Flick en la Ciudad Deportiva.

En el mismo, el dirigente les ha transmitido "tranquilidad" a todas las partes y como no ha podido viajar antes a Barbastro, Laporta no participará en los actos protocolarios en el ayuntamiento de la citada localidad ni tampoco estará en la tradicional comida de directivas.

La citada Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-REF tras "el análisis de la normativa federativa aplicable" ha determinado "no conceder el visado previo, ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado", según se afirma en un comunicado.