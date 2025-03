Santi Cañizares desvela por qué el Real Madrid juega así en el momento decisivo de la temporada: "No es la idea"

El Real Madrid ha vivido una temporada con altibajos, y el partido ante el Leganés fue una muestra más de las dificultades del conjunto madridista. A pesar de llevarse la victoria por 3-2, el encuentro dejó una sensación de desajuste en el juego y de falta de intensidad, especialmente en los primeros 45 minutos. La victoria, aunque valiosa, no fue suficiente para ocultar las carencias que siguen siendo una constante para los de Carlo Ancelotti. En este sentido, Santi Cañizares, exjugador y comentarista de fútbol, ofreció una visión crítica sobre el juego del Real Madrid, especialmente cuando se encuentra ante estos momentos clave de la temporada.

Un primer tiempo para olvidar

En el primer tiempo del partido ante el Leganés, el Real Madrid dio la sensación de no estar comprometido con el encuentro. Con un calendario repleto de compromisos y un ambiente tenso en la lucha por LaLiga, el equipo parecía restarle importancia al rival de turno. El Leganés aprovechó esa desconcentración para adelantarse en el marcador, con el Real Madrid mostrándose vulnerable en defensa y sin la intensidad necesaria para evitar los goles. "Para mí me parece que es un equipo muy poco activo cuando pierde la pelota, es un equipo muy largo", aseguró Cañizares, quien resaltó que el equipo blanco mostró carencias a nivel físico y actitudinal en momentos cruciales del partido.

Este primer tiempo dejó claro que, si bien el Real Madrid tiene jugadores de calidad, como Kylian Mbappé o Jude Bellingham, no estaban siendo aprovechados al máximo debido a la falta de concentración colectiva. El Leganés, por su parte, jugó con valentía y aprovechó cada oportunidad que le brindó la falta de rigor defensivo del conjunto local. El gol de Diego García y las jugadas que pudieron haberse convertido en más tantos para el Leganés reflejaron la pasividad defensiva del Madrid en esa primera mitad.

La reflexión de Cañizares

Tras el descanso, el Real Madrid reaccionó, y en un arranque de intensidad logró empatar rápidamente con un gol de Bellingham. Sin embargo, el juego siguió siendo irregular, con momentos de brillantez mezclados con despistes defensivos. A pesar de la remontada, la sensación general era que el equipo estaba jugando a medio gas, sin la agresividad que se espera de un club de su talla en esta fase decisiva de la temporada. Cañizares fue contundente al respecto: "No sé si es que no da al físico, no sé si es que no da la actitud, o si es que simplemente no es la idea".

En estos momentos, el Real Madrid parece estar sufriendo por una falta de claridad en su estilo de juego. Las rotaciones, la ausencia de figuras clave como Aurélien Tchouaméni y la desconexión entre algunos de sus jugadores han provocado una falta de consistencia en su rendimiento. La figura de Ancelotti ha sido puesta en entredicho, especialmente cuando se habla de la alineación de jugadores que, por distintos motivos, no han podido ofrecer la calidad esperada en momentos clave. No es la primera vez que el Real Madrid se ve obligado a remangar en situaciones complicadas para lograr un resultado positivo, pero esa falta de cohesión es algo que preocupa a los analistas.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran la remontada contra el Leganés.

La victoria ante el Leganés fue un alivio para el Madrid en la lucha por la Liga. Sin embargo, las dudas sobre la actitud y la consistencia de su juego siguen estando presentes. Santi Cañizares dejó claro que el equipo no está mostrando el nivel de intensidad y concentración que caracteriza a un club de su magnitud, y muchos se preguntan si esta es realmente la idea de juego que Ancelotti pretende implantar para enfrentar los retos venideros.

EFE Bellingham celebra con Mbappé el 2-2 del Real Madrid contra el Leganés.

La reflexión es clara: si el Real Madrid no ajusta su actitud y su juego en los próximos partidos, la competencia por el título de LaLiga se podría complicar aún más, dejando en evidencia la fragilidad del equipo en momentos decisivos.