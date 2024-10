El 'recado' que manda Minguella a Laporta: "Voté en contra de las cuentas; no concibo una empresa que facture mil millones y pierda 91 sin dar explicaciones"

Los representantes de los socios del FC Barcelona dieron plena confianza este sábado a la gestión de la directiva de Joan Laporta, al aprobar mayoritariamente la liquidación del balance de la pasada temporada y el presupuesto para la siguiente, a pesar de que la sugerencias de los grupos de oposición para votar en contra.

FCB Este sábado se ha celebrado la Asamblea de socios del Barcelona.

PUNTO CALIENTE

El punto caliente de la asamblea, que se prolongó durante seis horas y media, se centraba en la liquidación del último ejercicio, en la que se había presentado unas pérdidas de 91 millones, aunque con 12 millones de beneficio ordinario, por las turbulencias del negocio tecnológico y los impagos en Barça Vision.

Pero los socios volvieron a confiar en la directiva, aunque en los últimos días un grupo importante de colectivos de oposición, desde los liderados por Víctor Font hasta el nuevo 'Som un clam' de Joan Camprubí, habían recomendado votar en contra y solicitada la reformulación de las cuentas.

VALERO RIVERA

Durante la asamblea, los socios apoyaron también mayoritariamente la distinción, como Miembro de Honor de la Sección de Balonmano, a Valero Rivera López; y dieron el visto bueno al nuevo 'síndic del soci' Ramon Estebe, que sustituye a Joan Ramon Trayter.

Este domingo, nuestro compañero Josep María Minguella analizó esta postura de la directiva de Laporta y recordó lo que hizo el actual presidente culé con José Luis Núñez: "Empezó hace mucho años con una moción de censura a Núñez. Son tan increíbles que Núñez fue el promotor de Valero Rivera como entrenador del Barça, y ayer le dieron una medalla a Valero...estas cosas que hace Laporta son desconcertantes".

Valeri Rivera

LAS CUENTAS

Con 452 votos favorables, sobre un total de 634, los representantes de los socios del FC Barcelona han aprobado la liquidación del último ejercicio económico, en una asamblea temática.

El ejercicio contable se ha cerrado con 91 millones de euros en pérdidas, aunque con 12 millones de beneficio ordinario. Y es que la pasada temporada, en la que se ingresaron 894 millones de euros y se gastaron 866 millones, acabó siendo deficitaria.

FCB 37 minutos ha durado el discurso de Laporta antes de la Asamblea

El motivo se ha centrado en que los auditores recomendaran al club catalán provisionar 141 millones de euros por los reiterados impagos de los inversores en la venta del 49% de Barça Vision, la empresa que se encarga de la explotación de los activos digitales de la entidad azulgrana.

MINGUELLA

Este domingo, antes del comienzo del encuentro entre el Barcelona y el Sevilla, Minguella detalló lo que vivió en la asamblea: "Voté en contra. No concibo una empresa que facture mil millones y pierda 91 sin explicaciones. Si tú no me dices cómo ha llegado a eso cómo voy a llegar a eso".

Minguella detalló que de 1.000 socios llamados a acudir a la asamblea, solo acudieron 250 de forma presencial: "Lo que ha hecho Laporta para liquidar la asamblea y no tener oposición, los otros tienen que llamar de forma telemática y aparece un señor, pregunta, le contesta, y no hay discusión". "Es un sistema que está vencido", sentenció.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).