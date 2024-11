La propuesta de Tomás Guasch para homenajear al Valencia en el próximo partido ante el Espanyol: "Una cosa para la historia"

A pesar de que toda España mira a la Comunidad Valenciana, y a otras localidades de Castilla-La Mancha y de Andalucía que se vieron afectadas por la trágica DANA que sacudió estos territorios a comienzos de la semana y que de momento ha dejado más de 210 muertos, LaLiga no ha parado y se está disputando la 12ª jornada en Primera División y la 13ª jornada en Segunda División, menos los encuentros Valencia-Real Madrid; Villarreal-Rayo Vallecano; Castellón-Racing de Ferrol; Eldense-Huesca y Levante-Málaga, además del Almería-Córdoba que se ha suspendido este domingo por la alerta roja en la provincia almeriense.

LA OPINIÓN DE PACO GONZÁLEZ

Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, ya dio su opinión contraria a la disputa de esta jornada: “Es absurdo que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estamos viviendo. Es absurdo que haya miles de personas buscando desaparecidos y cadáveres y miles de españoles celebrando un gol en las gradas”.

“Es tan absurdo como el calendario del fútbol que no permite que una jornada entera sea aplazada por una tragedia de esta magnitud. Un calendario del que mucha gente se queja, pero que nadie arregla. Lo podrían haber hecho en la RFEF, pero allí ahora no manda nadie. Lo podrían haber hecho en LaLiga, pero prefieren que pase rápido este sábado y este domingo y solventamos esto porque no tenemos fechas para poner una jornada entera”, criticó Paco este sábado.

DEVASTACIÓN EN VALENCIA POR LA DANA

VALENCIA

La solidaridad ha desbordado a toda la ciudad de Valencia y alrededores, y como no podía ser de otra manera, el mundo del deporte también se ha volcado con las víctimas, y todos los clubes se han solidarizado de diferentes formas como recogida de alimentos, de objetos de limpieza o incluso yendo en primera persona a la 'zona cero' como en el caso del capitán del Levante, Vicente Iborra.

La plantilla del Valencia CF se suma al resto de ciudadanos

El equipo che tenía que haber jugado este sábado ante el Real Madrid en Mestalla si nada de esto hubiera ocurrido, pero ahora la importancia es otra. Se aplazó su encuentro ante el conjunto blanco y por tanto, los de Rubén Baraja no volverán a jugar hasta el próximo fin de semana cuando visiten al Espanyol.

ESPANYOL-VALENCIA

El choque entre 'pericos' y valencianos se disputará el próximo sábado 9 de noviembre a las 18:30h. Habrá que ver qué tipo de acciones realiza el club catalán, que ya ha realizado una recogida de alimentos para los afectados por la DANA, para homenajear al equipo che.

Este domingo, nuestro compañero Tomás Guasch lanzó una propuesta y que "fuera para la historia": "Tendría que salir el Valencia solo al campo, no tendrían que salir los dos... Sí, yo creo que sí. Tendría que salir el Valencia solo y que hubiera un clamor en el estadio tremendo. Y te digo más, casi un pasillo. Y lo que quieras".

Idea secundada por Paco González y por Julio Maldonado 'Maldini': "Y con el himno de Valencia como han puesto hoy en el Metropolitano".

LaLiga no paró este fin de semana a pesar de que varios actores se mostraron en contra, llamando la atención el entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, natural de Masanasa, y que se derrumbó en la rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid, y que una vez acabado el choque ante el conjunto pucelano, cogió su coche y se fue a su localidad natal para echar una mano a su familia y amigos.

CA Osasuna El entrenador de Osasuna es de una de las zonas más afectadas por la DANA.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).