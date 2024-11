La crítica de Paco González a LaLiga y la RFEF por esta innecesaria jornada: "No es por dinero, es por necedad"

Han pasado ya más de tres días desde que el pasado martes se desató la tragedia en Valencia. Una DANA extraordinaria llevó el dolor y la desgracia a una zona que desde entonces intenta recuperarse de un golpe que ha dejado más de 200 muertos y que tiene a miles de personas sin luz y agua potable.

La ola de solidaridad con Valencia ha sido inmensa. Desde todas las partes del país han partido voluntarios para ayudar. En la ciudad se han organizado grupos de personas que no han dudado en coger sus rastrillos y palas para ayudar a limpiar el barro y despejar los lugares más afectados. A ello se unen las donaciones de comida, bebida, enseres y dinero que miles de ciudadanos han realizado.

rober solsona DANA en Valencia

Los gestos del mundo del deporte

El mundo del deporte no se ha quedado atrás y ha tendido una mano desinteresada a los afectados. Se han suspendido todos los partidos que tenían que jugarse en la zona de Levante de Primera, Segunda y la Liga Femenina. También los de baloncesto y de las categorías inferiores.

Valencia CF Jugadores del Valencia colaboran en la recolección de alimentos.

Los clubes han aportado también su granito de arena. Donaciones millonarias como la del Real Madrid, recaudaciones en taquilla que irán para los afectados, material, agua, comida… da igual lo que se pueda destinar lo importante es colaborar y ayudar a los que en este momento más lo necesitan.

Se mantiene la jornada de LaLiga

En estas circunstancias son muchos los que también han alzado la voz para reclamar que tenía que haberse suspendido toda la 12ª jornada de LaLiga y no solo los partidos Villarreal-Rayo y Valencia-Real Madrid. Entrenadores como Luis García Plaza, Vicente Moreno o Simeone han recalcado que esta jornada no se debería nunca haber disputado.

CA Osasuna El entrenador de Osasuna es de una de las zonas más afectadas por la DANA.

Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de Primera y Segunda, pero para muchos eso no es suficiente. La cabeza de futbolistas y entrenadores se encuentra en otro lugar después de una de las mayores tragedias de la historia de España.

El enfado de Paco González

Como no podía ser de otra forma, Paco González ha abierto el programa de este sábado de Tiempo de Juego con un emocionante recuerdo para las víctimas de la DANA: “Es absurdo que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estamos viviendo. Es aburdo que haya miles de personas buscando desaparecidos y cadáveres y miles de españoles celebrando un gol en las gradas”, ha arrancado el director.

Europa Press La solidaridad con los damnificados por la DANA.

“Es tan absurdo como el calendario del fútbol que no permite que una jornada entera sea aplazada por una tragedia de esta magnitud. Un calendario del que mucha gente se queja, pero que nadie arregla. Lo podrían haber hecho en la RFEF, pero allí ahora no manda nadie. Lo podrían haber hecho en LaLiga, pero prefieren que pase rápido este sábado y este domingo y solventamos esto porque no tenemos fechas para poner una jornada entera”, ha criticado.

“También es absurdo sentarse delante de un micrófono como hemos hecho otras veces. De hecho en España tenemos la triste experiencia de que esto ha ocurrido incluso después del 11-M cuando hubo fútbol en Madrid a los dos días. La gente dice que es todo por dinero, pero es todo por necedad. Por no hacer un calendario normal. Estamos dando un cante enorme jugando al fútbol cuando se están buscando muertos y hay 2.500 desapariciones y entre tanto LaLiga sigue, gritamos gol, nos enfadamos por un córner, con el VAR… Nosotros vamos a estar en nuestro sitio, como si tuviéramos una tienda por si alguien quiere entrar en ella y que le distraigamos, aunque es imposible distraerse de esta tragedia”, ha finalizado.

