Petón reacciona a la pitada del Metropolitano hacia los jugadores: "No recuerdo una tan alta al equipo de Simeone"

El Atlético de Madrid ha recibido este domingo en el Metropolitano al Leganés en el encuentro correspondiente a la 10ª jornada en Primera División.

PRIMER PARTIDO DE SANCIÓN

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que "van a faltar 5.000" aficionados en el fondo sur bajo del Metropolitano en el partido contra el Leganés, por la sanción de cierre parcial del estadio por los incidentes en el último derbi ante el Real Madrid, pero habrá "55.000 o 60.000" para "compensar".

"(Afectará) como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Evidentemente, es una gente que siempre está, siempre ahí cantando, estando siempre cerca de entusiasmar a todo el público, pero no tengo ninguna duda de que van a faltar 5.000 y tenemos 55.000 o 60.000 para compensar esa falta que en este caso no va a estar", valoró en rueda de prensa en el estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario del choque.

Cordon Press Causaron incidentes en el derbi madrileño y contra el Benfica.

La plantilla y el cuerpo técnico han asumido toda esta vorágine y polémica de incidentes, sanciones, decisiones y recursos por el lanzamiento de objetos desde el fondo sur del Metropolitano, donde se ubican los ultras del club rojiblanco, en el derbi contra el Real Madrid "dejando en manos del club toda la situación".

"La está manejando de la mejor manera, identificando a la gente que tiene que salir y cuidando a nuestros hinchas, a los que están continuamente con nosotros, que son un montón. Seguramente, este domingo habrá un ambiente fantástico y nosotros esperando dentro del juego trabajar en consecuencia de lo que venimos proponiendo estas dos semanas", dijo el técnico, enfocado "con ilusión, entusiasmo y ganas" en la vuelta liguera.

COPE El espacio en el que se sienta el Frente Atlético estará vacío.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó el recurso del Atlético y redujo la sanción de cierre parcial del Metropolitano de tres a un partido. "Si han decidido eso, seguramente es lo mejor que pudo haber decidido. Nosotros, a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es el partido que viene", expuso.

VENTAJA VISITANTE

El encuentro se fue al descanso con ventaja a favor del Leganés gracias un golazo de Neyou en el minuto 34 de la primera parte.

Rodrigo Riquelme, Clement Lenglet y Javi Galán formaron parte del once titular de Diego Simeone para el partido de este domingo contra el Leganés, en el que apostó en el frente de ataque por Ángel Correa, Antoine Griezmann y Alexander Sortloth, con Julián Alvarez como suplente, tras su participación con la selección argentina. El once del Atlético fue el siguiente: Oblak; Nahuel Molina, Witsel, Lenglet, Javi Galán; Koke, Pablo Barrios, Riquelme; Griezmann, Sorloth y Correa

ENFADO DEL METROPOLITANO

En varios momentos del encuentro se pudieron escuchar pitos del Metropolitano en contra de sus jugadores al no terminar de realizar un buen juego y al no generar ocasiones claras de gol.

Ese enfado se hizo más palpable al término de la primera mitad en la retirada de los jugadores al túnel de vestuarios.

COPE El Atlético de Madrid ha cambiado el nombre de su estadio.

Una pitada muy fuerte que provocó la siguiente reacción de Petón durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego: "Ha sido corta, pero de intensidad...no recuerdo tan fuerte, tan alta, en el estadio al equipo de Simeone".

Pitos también se escucharon cuando Simeone decidió hacer un triple cambio en los primeros minutos de la segunda mitad. Decidió dar entrada a Gio Simeone, Rodrigo de Paul y Julián Álvarez, y se retiraron Rodrigo Riquelme, Koke y Ángel Correa.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).