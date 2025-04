La petición de Poli Rincón al próximo entrenador del Real Madrid: "Por obligación"

La exigencia del Real Madrid. Poli Rincón habló de una de las claves que perduran en el Real Madrid y bajo la cual pasan cada uno de los entrenadores que ha ocupado el banquillo del equipo blanco en los últimos años.

Al término del Real Madrid-Arsenal, con el Real Madrid eliminado de la Champions, Poli aludió al famoso argumento de la exigencia que siempre está en boca de Florentino Pérez.

Por eso, Poli Rincón hace una petición para el entrenador que pueda venir al Real Madrid la próxima temporada: "El Real Madrid tiene que ganar la Champions por obligación parece que todos los años. Y LaLiga también. Y si no hace esto, al entrenador que venga, yo ya le voy a pedir al año que viene, si Dios quiere, que gane mínimo LaLiga y la Champions, porque si no será una decepción absoluta".

CORDONPRESS Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Al margen de eso, la decepción de Poli Rincón con el Real Madrid es que "este año ha quedado claro que no sabemos competir ni como equipo ni individualmente ya: no vemos al Vinicius que queremos ver, no vemos al Mbappé que queremos ver, no vemos al Bellingham que queremos ver, no vemos al Rodrygo… A todos, así", criticó.

Para el comentarista de Tiempo de Juego, cree que hay piezas que no encajan y habla de "colocar a cuatro jugadores que no encajan por obligación y por mandato. Y eso es imposible".

Además, valoró el trabajo de Ancelotti como una temporada con errores: "Lo voy a decir ya una vez, ha estado muy equivocado este año. Pero para mí, porque le han equivocado".

EFE Carlo Ancelotti con gesto serio; al fondo, Mikel Arteta saluda desde el banquillo

Por todo ello, Poli es claro: "Se ha acabado el ciclo" de Ancelotti. "Yo lo reconozco, no me importa".