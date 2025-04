La petición que hace Fernando Morientes ante la posible salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid: "Me gustaría..."

El Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey este sábado al superar (3-2) al Real Madrid en la final. El equipo azulgrana levantó el título en La Cartuja y lo logró gracias al tanto de Jules Koundé en el minuto 116 de la prórroga.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran la conquista de la Copa del Rey.

El equipo de Hansi Flick se impuso en una trepidante final en la que se adelantó en el marcador con un golazo de Pedri. Los de Carlo Ancelotti mejoraron en la segunda parte y consiguieron darle la vuelta al resultado gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. Pero Ferran Torres y Koundé dieron la Copa a un Barcelona que ha dado el primer paso hacia la conquista de un nuevo triplete, aunque LaLiga y la Champions todavía deben trabajarlas.

El trabajo del entrenador alemán al frente del Barça está siendo impecable. Ha resucitado a un equipo que era incapaz de competir a los equipos grandes y parece que esa incapacidad se le ha contagiado a un Real Madrid irreconocible.

EL PENALTI A RAPHINHA QUE FUE ANULADO Y PUDO DARLE LA COPA DEL REY AL BARCELONA

La final entre Barcelona y Real Madrid pudo no haber llegado a la prórroga, ya que el colegiado principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, señaló un penalti en el minuto 96 de Raúl Asencio sobre Raphinha que el colegiado anuló después de revisar la acción en el monitor del VAR al ser avisado de que el brasileño "ya" estaba "arrastrando el pie cuando se puede producir el contacto abajo".

Raphinha desborda a Raúl Asencio en la final de la Copa del Rey

"Te recomiendo ‘Richi’ que vengas a ver el penalti que acabas de pitar", avisaron a de Burgos Bengoetxea por el pinganillo dos minutos después de que se produjera la acción.

"Te la voy a soltar -la imagen- para que veas que el jugador ya está arrastrando el pie cuando se puede producir el contacto abajo. "Te la voy a dar aquí para que veas que ni la pierna izquierda ni la derecha -de Asencio- contactan con el delantero", le señalaron desde el VAR al colegiado principal mientras le mostraban imágenes de la acción entre Asencio y Raphinha.

Y tras revisarlas, Ricardo de Burgos Bengoetxea comunicó su decisión: "Perfecto. Voy a cancelar el penalti y me voy a ir con tarjeta amarilla para Raphinha", concluyó.

AP / Cordon Press De Burgos Bengoechea revisó el penalti de Asencio sobre Raphinha en la final de la Copa del Rey

LA PETICIÓN DE FERNANDO MORIENTES SI ANCELOTTI NO SIGUE EN EL rEAL mADRID

Sin embargo, el foco tras la final está puesto en el futuro de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. Y es que todo apunta a que el técnico italiano dejaría el conjunto blanco cuando concluya la Liga el próximo 25 de mayo, tal y como ha informado Miguel Ángel Díaz en Tiempo de Juego.

Y la situación del entrenador del Real Madrid la ha analizado Fernando Morientes durante 'el Tertulión de los domingos'. "Tiene toda la pinta de que es el final del proyecto de Ancelotti, lo único que pido y que me gustaría ver como aficionado del Real Madrid es que se guardasen las formas y que saliese del club como se merece", empezó diciendo el exjugador madridista.

EFE Tensa rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la que no quiso hablar de su futuro.

Joseba Larrañaga, por su parte, comentaba sobre el futuro del entrenador italiano: "Me da la sensación de que hasta Ancelotti ya tiene asumido que esta historia se acaba. Si le das a elegir, evidentemente, diría que se quedaría en el Real Madrid, pero llegados a esta situación...".

El exfutbolista del Madrid quiso ir más allá y recordó que Ancelotti es una leyenda del club blanco. "Cuando entra a formar parte del club, entiende el nivel de exigencia y la poca memoria que se tiene en el buen sentido. No vale pensar en lo que se ganó años anteriores, pero cuando ve el final se relaja y lo ve todo con otra perspectiva".

Y añadía para finalizar: "Conviene no olvidar todo lo bueno que ha pasado con Ancelotti como cabeza visible del proyecto. Todas las figuras del vestuario, si no hay cosas extrañas, seguirán. El proyecto nuevo lo asumirá otro entrenador, pero de aquí hasta el final de la temporada se pueden hacer las cosas muy bien o muy mal y no me refiero a lo deportivo".

