Pedro Martín analiza la expulsión de Unai López tras su acción con Isaac Romero: "Abrieron un melón"

Un gol de Sow al filo de la media hora, tras magnífica acción en el área de Isaac, sirvió para que el Sevilla se adelantara en su encuentro ante el Rayo Vallecano, en un choque que comenzó este domingo a las 16:15h en el Sánchez Pizjuán.

EXPULSIÓN DE UNAI LÓPEZ

La primera parte del partido terminó con la expulsión del jugador del Rayo Vallecano, Unai López, por una acción entre él e Isaac Romero en el medio del campo.

Isaac dio por detrás al jugador vallecano, y este se revolvió y le soltó un manotazo. El del Sevilla se fue al suelo y ahí se quedó hasta que finalmente desde el VAR llamaron al colegiado principal Busquets Ferrer, que tras revisar la jugada en el monitor, decidió expulsar a Unai López.

PACO GONZÁLEZ

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, fue muy claro con su opinión sobre esta jugada polémica.

"Parece un poco exagerado, porque claro, por agresión uno entiende... ¡Hala, le metí un puñetazo que le he dejado...! Se ha aprovechado Romero de que ahora en el VAR se vigilan esas cosas y... si te quedas en el césped un rato... ¿qué hubiera pasado en la época de Pepe Prieto? ¿O hace 15 años sin VAR? porque se hubiera levantado el... entre comillas, agredido y se hubiera aguantado... o le hubiera dicho una barbaridad al otro. En fin, que comparadas con otras expulsiones y con otras cosas que vemos... pues sí, puede ser roja. Pero... es así, muy chiriflús", señaló.

PEDRO MARTÍN

Nuestro compañero Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, también realizó una valoración del jugador de 'La Franja':

"Comparado con lo de Mallorca, es Tyson contra un mosquito. No se tienen que revisar, caes en la trampa de los jugadores. Abrieron un melón con unas circunstancias que parecían no se revisaban, que son los gestos e insultos", apuntó Pedro en el momento de la jugada durante la retransmisión del encuentro.

Al término de la primera mitad, y tras preguntado por el balance de la labor del colegiado, Pedro añadió lo siguiente: "No me ha gustado la expulsión de Unai López, entre otras cosas, porque creo que utilizan mal el VAR. El VAR está para otras cosas. Pero lo sé, es muy tentador. Muy tentador. Y para el que está viendo las imágenes es muy tentador llamar a su compañero para decir ¡Mira lo que han hecho! Pero es que, justamente, ese ¡Mira lo que han hecho! no lo tienen que hacer. Tienen que decir ¡Mira, mira, mira tío! ¡Mira lo que han hecho! Eso sí. Cuando pasa una cosa escandalosa. No tonterías, que entonces, claro, pasa lo que pasa. Llega un jugador listo como Isaac Romero, se tira un minuto en el suelo por un dolor que no tiene, se levanta tan fresco cuando le expulsan al otro y ya está".

EFE Unai López ve la tarjeta roja durante el partido en el estadio Sánchez-Pizjuán

LAS PALMAS-MALLORCA

En la noche de este sábado, durante el encuentro entre Las Palmas y el Mallorca vivimos una situación surrealista cuando el delantero balear Vedat Muriqi fue expulsado por hacerle 'la peineta' al ariete canario Jaime Mata que celebró una acción en su cara. Esa polémica terminó con un libre indirecto a favor del Mallorca que transformó Mojica para dar la victoria a los de Arrasate.

Captura de Pantalla Muriqi le hace una 'peineta' a Jaime Mata

