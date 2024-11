El asombro de Paco González por la expulsión de Muriqi en su partido contra Las Palmas: "La mayor estupidez que he visto en el arbitraje"

Durante el partido entre Las Palmas y el Mallorca ha habido uno de los momentos más surrealistas de la jornada. El árbitro, Alejandro Muñiz Ruiz, fue al VAR después de ver una situación área tanto extraña. Muriqi, el jugador del Mallorca, le hizo una 'peineta' a Jaime Mata después de que el jugador de Las Palmas le celebrara un gol en la cara por la remontada del equipo insular.

Este fue un momento que no dejó indiferente a nadie y tampoco a los colaboradores de COPE en 'Tiempo de Juego'.

“Si te van a revisar cada vez que hace un juego en eso a otro… ¿En qué mundo estamos?”, decía asombrado Pedro Martín y sin entender lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Mientras Heri Frande lo calificaba como “flipante”.

Finalmente, esa acción terminó con una amarilla para Jaime Mata y con Muriqi expulsado. “A ver, yo no me estoy entrando de nada. ¿Cómo puede ser roja para Muriqi?”, decía Paco González, director de 'Tiempo de Juego'. “El señor que está en el VAR. Es surrealista, eh. Es Pizarro Gómez, estaba aburrido y ha dicho que me va a fijar ahí en esa que han tenido a ver qué han discutido”, continuó diciendo.

De hecho, el director de 'Tiempo de Juego' alegó que es mucho “más feo lo de Mata, es decir, gritarle la cara a un toma a un tío que acaba de tener una ocasión y no la ha metido, que lo del jugador del Mallorca”.

Tras esa expulsión, el árbitro pitó un libro indirecto que Paco González “no entiende” al igual que le pasó a los jugadores que estaban sobre el terreno de juego. Además, el director del programa calificó esta acción como “la mayor estupidez que he visto en el arbitraje últimamente”.

jaboba arrasate, sobre la polémica

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, tras el partido aseguró que estaban "todos como muy confundidos, no sabíamos lo que había pitado, había una amarilla, una roja, un libre indirecto y luego al final lo que nos han dicho es que parece que hay una provocación y esa provocación se sanciona con un libre indirecto. No me había pasado en la vida y por suerte esa jugada nos ha dado la victoria".

Además, Arrasate añadió que les avisaron que "la regla es clara y su hay provocaciones es libre e indirecto". El problema está en "cómo se mide eso". "Creo que es entrar demasiado en cosas que normalmente en el fútbol nosotros nos lo damos por hecho", finalizó.

Por su lado, Diego Martínez, entrenador de Las Palmas, admitió que están frustrados por el "resultado del partido y sobre todo por cómo se ha producido en esa última acción o de las últimas acciones". "Sinceramente estoy expectante, mañana escucharemos los audios, que nos lo expliquen, seguramente tendrá su explicación. O también la otra posibilidad de que nos podemos equivocar porque somos humanos", continuó diciendo.

A pesar de esto aseguró que esto "no lo había vivido nunca y por eso necesito que me lo expliquen un poquito todo el proceso de la jugada. También imagino que si se ha pitado esta acción en las próximas jornadas de Liga veremos más acciones similares que se pitarán, evidentemente".

