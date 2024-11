Pedro Martín valora el polémico penalti a favor del Atlético en el partido ante el Alavés: "Una doctrina en esta Liga"

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria este sábado (2-1) ante el Alavés en un encuentro muy complicado para el equipo de Diego Pablo Simeone ya que el equipo vitoriano se adelantó en el marcador con un tanto de penalti de Gudiri.

REMONTADA ROJIBLANCA

Cuando más se le estaba complicando el partido a los de Simeone, el Atlético de Madrid consiguió la remontada a través del gol de Griezmann tras un penalti polémico en el minuto 76, y del tanto de Sorloth en el minuto 86' que terminó por dar la victoria a los de Simeone.

El jugador del Atlético celebrando el gol del empate

FIESTA DE SIMEONE

Tres puntos para seguir en la lucha arriba, aunque con juego pobre. Simeone sabe que ahora hay que ganar. Es lo único que importa. Ante el Alavés elevó su cuenta a 300 victorias en Liga y 413 en total, de 700 partidos dirigidos.

EFE Diego Simeone en rueda de prensa

Desde su debut el 7 de enero de 2012, con un 0-0 contra el Málaga, hasta ahora el técnico ha sido campeón de ocho títulos (dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Ligas Europa), ha ganado 413 choques, ha empatado 156 y ha sido derrotado en 131, con 1.168 goles a favor y 577 en contra. Quedó imbatido 326 veces. Una hoja de servicios muy meritoria.

POLÉMICO PENALTI

Con 0-1 en el marcador llegó la jugada polémica del encuentro cuando Sorloth y Abqar lucharon por un balón áereo dentro del área.

El delantero noruego cabeceó y el balón dio en la mano del defensa babazorro y el colegiado del encuentro García Verdura señaló la pena máxima ante el enfado de Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego.

Penalti polémico a favor del Atlético

"Pueden confirmar lo que sea, pero no es penalti. Hay una doctrina en esta Liga que cuando le tocan en el cuerpo y la posición de la mano es normal, no forzada, que no la piten, pero como vemos los árbitros hacen lo que quieren como ahora. El balón le da en la nuca y luego en el brazo. No puedes pitar eso", señaló.

Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, dio la siguiente opinión sobre esta polémica jugada: "No me parece una mano punible, pero me pueden decir que va a puerta. Cuando te vas a caer, es imposible no abrir los brazos, y te pega por detrás. Es cero voluntariedad".

Por otro lado, el exguardameta internacional y actual comentarista de Tiempo de Juego, Santi Cañizares sí que ve "remate limpio" de Sorloth y por tanto "el argumento es que el balón va a portería".

