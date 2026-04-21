Paco González sentencia sobre los posibles refuerzos que lleguen en ataque para el Real Madrid la próxima temporada: "Y veremos qué pasa con Rodrygo"

El debate sobre la necesidad de un delantero centro en el Real Madrid sigue abierto, y ha sido Paco González, director de 'Tiempo de Juego', quien ha puesto sobre la mesa la planificación deportiva del club. Según González, cualquier entrenador que llegue al banquillo blanco va a querer un '9', una pieza que considera fundamental en el esquema del equipo.

Durante el programa, se ha insistido en que no vale cualquier perfil. El club necesita "un 9 de verdad, un 9 que sea 9 y que te haga al final de temporada, estando en el Madrid entre 20 y 25 goles". La conclusión es clara: "Todo lo que traigas menos de eso no te sirve para nada".

En la tertulia se ha reconocido que la solución actual es un parche, describiendo la figura del delantero actual como "un 9 falseado, es un 9 raro". La sensación general es que se trata de "un 9 que nos hemos inventado nosotros porque no tenemos un 9", una solución de urgencia ante la falta de un especialista en el área.

El futuro de los jóvenes

La llegada de nuevos talentos también condiciona el futuro de la plantilla. En el caso de Gonzalo, se apunta a que saldrá con la llegada de Endrick. De hecho, se ha recordado que el jugador "quería salir en diciembre", pero la operación se detuvo después de que tuviera un par de buenas actuaciones.

Otro nombre propio es el de Víctor Muñoz. Paco González cree que el Real Madrid lo recuperará, aunque sea para hacer negocio con él. "¿Cómo no lo va a recuperar, si es un chollo?", se ha preguntado, dejando la puerta abierta a que pueda quedarse en la plantilla para "cubrir ratos".

La nueva delantera

Finalmente, Paco González ha señalado cuáles parecen ser los refuerzos con los que el club cuenta para la próxima temporada. "Me parece que los refuerzos van a ser Nico Paz, Víctor Muñoz y Endrick", ha afirmado, añadiendo a la ecuación la incertidumbre sobre el futuro de Rodrygo.