Paco González explica cómo funcionan las subvenciones a los medios de las que Florentino ha acusado a LaLiga: "Les prometo"

El Real Madrid celebró la Asamblea General de socios este domingo antes del encuentro frente al Leganés a las 18:30 en Butarque. El evento se tuvo lugar en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva del club y, obviamente, la mayor atención se la llevó el presidente blanco, Florentino Pérez, que trató diversos temas como: críticas para la UEFA, France Football por el Balón de Oro y analizó la situación del Santiago Bernabéu y el ruido, además de las obras del parking. Envió mensajes de cariño a los lesionados Carvajal y Militao, además de despedirse de Nacho, Joselu y Toni Kroos.

También quiso hacer hincapié en la Superliga, cargaba con que el "nuevo formato de la Champions es injusto, y que nadie lo entiende. Al haber más partidos, el valor de cada uno ha bajado casi un 30%". "¿Saben cuántas veces ha visitado un equipo inglés nuestra casa en partido oficial? Dos. Con el Manchester United hemos jugado una sola ocasión en los últimos 16 años. En el tenis ha habido más de 100 Nadal-Federer. El fútbol está en el camino equivocado", no dudó en recurrir a Nadal, Federer y Netflix para justificar que el fútbol "está equivocado".

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, interviene durante la Asamblea.

Paco González ha opinado sobre este tema, y le ha llamado la atención que Florentino Pérez haya explicado bien cómo serían los ingresos de la supuesta 'Superliga'. Además ha analizado también las palabras del presidente blanco sobre las subvenciones que hace LaLiga a algunos medios.

el análisis de paco gonzález

"Luego lo último que me ha llamado la atención, igual que digo que por fin y le aplaudo ha explicado bien cómo serían los ingresos de la Superliga, la verdad es que me ha parecido que estaba bien hilado y que creo que ha desbarrado el asunto del balón de oro, meterse con el sistema de votación, porque el pobre de Namibia, pues si le da la gana no poner a Vinicius entre los 10 primeros, porque le da la gana, que le vamos a hacer. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que es que LaLiga subvenciona medios, se ha criticado a Tebas entre otras cosas por querer meter una ley en la que se llevará a derechos comerciales del Madrid, pero también porque subvenciona medios y que ha preguntado reiteradamente el Madrid de LaLiga a qué medios subvenciona y con qué causas".

Cordon Press Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Yo les prometo que no sé de ningún medio que se ha subvencionado por LaLiga, si sé de medio, o que existen, no lo sé, o sea igual es verdad que Laiga subvenciona medios, lo que sí sé es que se alcanzan acuerdos con LaLiga y lo sé porque fui partícipe de uno hace dos temporadas, por el que LaLiga te deja que pongas en tu web los goles, te pasan ellos directamente las imágenes. O sea tú no puedes seleccionar, no, no, el minuto y medio que quiero del Málaga - Racing es este, no, no, te lo pasan ellos, editaditos, los goles, y a cambio tú les tienes que ceder el espacio publicitario que vaya encabezando ese resumen, es decir resumen del Girona, 4 - Espanyol, 1, pues LaLiga te lo pasa y te puede meter si quieres pagar lo pagas a pelo, pero si tú dices no, yo no me quiero gastar dinero, pues LaLiga te mete ahí su publicidad".

"Es decir, patrocinio de cualquier patrón que tenga LaLiga, no sé uno cualquiera, pues te lo pones el anuncio por delante, los resumen de los partiditos, de los goles, tal, y el anuncio por detrás, ese acuerdo LaLiga lo hace con muchos medios, pero que ponga pasta directamente, yo no tengo ni idea, no conozco el caso, si no lo está denunciando, será que él conoce algún caso", finalizó.