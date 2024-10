Paco González detalla las opciones de futuro para Nico Williams: "En el Real Madrid solo cabe si..."

El mercado de fichajes del pasado verano estuvo marcado, además por la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, por los rumores de Nico Williams y el FC Barcelona.

CORDONPRESS Nico Williams y Lamine Yamal se abrazan antes del Barcelona - Athletic, de LaLiga

NICO Y LAMINE

Nico Williams brilló junto al resto de la selección española en la última Eurocopa que terminó con el cuarto título continental para nuestro país.

Si algo destacó en esa victoria española fueron las irrupciones de Nico Williams y de Lamine Yamal. Ambas bandas generaron auténticas diabluras durante todo el campeonato y siendo importantes en momentos clave. El del Barça por ejemplo fue clave en las semifinales ante Francia con un auténtico golazo para poner el empate.

El del Athletic, por su parte, destacó en la gran final ante Inglaterra. Él fue el autor del primer tanto de ese encuentro y que empezó a encarrilar el choque.

La gran relación entre ellos hizo que se empezara a especular con la posible llegada de Nico a Barcelona. Dentro de esa relación, cabe recordar cómo jugaron a 'piedra, papel o tijera' para ver antes de la botella después del encuentro ante Georgia o los bailes de celebración tras los goles durante los encuentros.

BUEN PAPEL ANTE EL ESPANYOL

Nico no estuvo con la selección española en este último parón internacional. En realidad, Nico, que arrastraba molestias, no jugó con su equipo antes de este parón, pero aún así viajó a la concentración a Las Rozas.

El Athletic publicó un comunicado donde reconocía las molestias de su estrella, pero que había viajado cumpliendo los protocolos de la RFEF.

Finalmente, los médicos de la RFEF decidieron que Nico Williams abandonara la concentración y volviera a Lezama para continuar con su recuperación.

Recuperado al 100%, Nico formó parte de la goleada que este sábado le endosó el Athletic al Espanyol (4-1). El atacante rojiblanco dio la asistencia en el primer tanto y tuvo numerosas ocasiones para haber marcado, pero no lo hizo, aunque sí que brilló para sus compañeros.

FUTURO

Nico Williams decidió quedarse en Bilbao, pero no hay ninguna duda que a partir de los próximos meses se volverá a hablar de su futuro y este sábado durante la retransmisión del encuentro entre Athletic y Espanyol se empezó a hablar sobre este asunto.

Tomás Guasch está convencido que el Barça volverá y "uno de los grandes momentos va a ser qué va hacer este muchacho con su vida".

Ander Cotorro, comentarista del Athletic en Tiempo de Juego, considera, que si sale, es más probable que sea a otro equipo español, aunque no descarta que Nico se quede en Bilbao: "No me lo imagino yéndose de España, en una ciudad de Inglaterra, con el idioma, con el clima él solo... Ni tampoco en París. Me huele Madrid o Barça".

Paco González también opinó sobre este aspecto y realizó la siguiente reflexión: "No creo que vaya al PSG porque no creo que le motive a él ganar ligas en Francia. ¿Inglaterra? si de niña la veía, pues igual sí".

"El Barça igual sí, pero ahora está todo muy marcado. Supongo que Flick le tendría que decir que jugaría un montón. Ahora Lamine, Raphinha, Dani Olmo y Lewandowski jugarían los partidos gordos", cree Paco sobre una posible marcha al Barça.

Y por último, también analizó las opciones del Real Madrid: "En el Madrid solo cabe si se vende a Vinicius o Rodrygo y no parece el caso".

