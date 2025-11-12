Nacho Peña, comentarista, da su versión sobre si hay dudas para creer o no en el entrenador del Real Madrid: "El Xabi Alonso de antes y el Xabi Alonso de ahora"

¿Duda el madridismo de Xabi Alonso en el comienzo de la presente temporada? Es una de las preguntas que Manolo Lama y Carlos Saez trataron de resolver en Deportes COPE junto al tertuliano deportivo de la Cadena COPE Nacho Peña.

Las sensaciones que existen dentro del Real Madrid con el actual técnico, según las informaciones de Melchor Ruiz, es que hay más 'run-run' y más rumorología fuera del club que dentro, aunque en el Real Madrid existe preocupación y alguna duda por esos últimos partidos.

Esa preocupación no viene tanto por los resultados como todo por la imagen que ha mostrado el equipo, que dista y mucho de lo que había mostrado al inicio de temporada.

Dicho lo cual, en el Real Madrid sigue habiendo confianza en Xabi Alonso, que ha realizado un buen inicio de temporada. Y recuerdan que son primeros en LaLiga y séptimos en Champions. Por lo tanto, de puertas para adentro, una cosa es hablar de preocupación y, otra, de crisis.

Y, de cualquier manera, hay confianza en que este parón sirva como punto de inflexión para conseguir la mejora deseada.

NACHO PEÑA APUESTA POR "EL XABI DEL PRINCIPIO"

Para el comentarista Nacho Peña, hay dos formas de verlo. La primera, atendiendo a la clasificación del equipo en LaLiga, donde el equipo es líder: "Si miramos la tabla, no hay motivos para dudar de Xabi Alonso".

La segunda tiene que ver con las sensaciones de los últimos partidos: "si hacemos caso a las sensaciones de las últimas semanas, sí que hay motivos para dudar. Y no solo por los malos resultados, sino por un cambio en el proceder".

"El Xabi del principio, de no hace tanto, movía el dibujo constantemente, movía el banquillo, tenía una mano firme en las decisiones con las estrellas. Y el de ahora, parece que duda en esos aspectos. Y cuando dudas, debilitas el mensaje", analizó.

Por eso, para Nacho Peña, la solución está en volver "al Xabi Alonso intervencionista, el que vino para tomar las decisiones que no tomaba Carlo Ancelotti en su última etapa". Cree que si regresa la mejor sensación del técnico tolosarra, "se acaban todas las dudas y todos los debates", sentenció.