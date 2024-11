Miguel Rico explica el debate entre Luis Enrique y Luis de la Fuente con una comparación: "Como Xavi y Hansi Flick"

El periodista y tertuliano Miguel Rico intervino recientemente en el debate sobre las diferencias entre los estilos de los entrenadores Luis Enrique y Luis de la Fuente, en El Tertulión de Tiempo de Juego. La discusión, que fue iniciada por Juanma Castaño, surgió a raíz de las declaraciones de Luis de la Fuente, actual seleccionador nacional, quien volvió a sacar pecho por los resultados obtenidos por la selección española en su mandato.

En sus intervenciones, Luis de la Fuente ha subrayado la solidez de su trabajo y los buenos resultados obtenidos, lo que llevó a una comparación inevitable con su predecesor, Luis Enrique. Este tipo de comparaciones no es nuevo, ya que la etapa de Luis Enrique al frente de La Roja estuvo marcada por una gran visibilidad mediática y una personalidad muy definida, mientras que el enfoque de Luis de la Fuente es mucho más discreto, en línea con su perfil menos mediático.

Miguel Rico, con su estilo directo y reflexivo, intervino en el debate señalando que la comparación entre Luis de la Fuente y Luis Enrique no tiene mucho sentido en este momento, dado que los resultados actuales de La Roja, bajo la dirección del nuevo seleccionador, hablan por sí mismos. En su opinión, esta comparación es tan innecesaria como la que se ha realizado entre Xavi Hernández y Hansi Flick, entrenadores del Barcelona, respectivamente.

AFP7 vía Europa Press Luis de la Fuente, entrenador de España, observa durante el partido del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2024/25 entre España y Serbia en el estadio Nuevo Arcángel el 15 de octubre de 2024 en Córdoba, España.

Rico expuso que, cuando un entrenador como Luis de la Fuente obtiene resultados evidentes, y cuando el fútbol que se practica se corresponde con la realidad y las expectativas, no hay motivo para seguir rescatando el pasado. "Es que esta historia con De la Fuente y Luis Enrique me parece lo mismo que lo de Flick y lo de Xavi", comentó Rico.

El debate entre Luis Enrique y Luis de la Fuente

Y añadió: "Cuando hay una obviedad que manifiesta los resultados y el fútbol como está siendo el caso de Luis de la Fuente, yo no veo ningún motivo para referirse continuamente a Luis Enrique y a gente que tenga interés o que le haya parecido bien o malo regular como ha sido la etapa de Luis Enrique. Eso se terminó."

Para Rico, lo importante ahora es el presente de la selección española y el trabajo de Luis de la Fuente, quien ha sabido ganarse el respeto de los jugadores y ha logrado un rendimiento impecable. Según el tertuliano, el seleccionador actual no busca protagonismo mediático, al contrario de Luis Enrique, quien siempre estuvo en el centro de la atención por su estilo de comunicación y su enfoque particular hacia los medios de comunicación.

Luis de la Fuente, en cambio, se presenta como un entrenador que trabaja desde la discreción y que está plenamente identificado con sus jugadores, creando un vínculo de confianza que es clave para el rendimiento del equipo.

AFP7 vía Europa Press Luis de la Fuente, entrenador de España, asiste a la conferencia de prensa previa al partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre España y Serbia en el Estadio Nuevo Arcángel el 14 de octubre de 2024 en Córdoba, España

Rico subraya que la selección española ha mostrado un fútbol de calidad bajo la dirección de Luis de la Fuente, con victorias que se han logrado en escenarios internacionales muy distintos. "Está ofreciendo un rendimiento impecable hasta el punto de ser capaz de ganar, de ser capaz de jugar bien, con jugadores distintos en estadios distintos de distintos países", destacó Rico. Para él, no hay razón alguna para seguir comparando estos dos ciclos y mucho menos para revivir la figura de Luis Enrique, cuya etapa ya quedó atrás, con sus virtudes y defectos.

"Como Xavi y Hansi Flick"

Miguel Rico fue claro al respecto: el debate sobre Luis Enrique ya no tiene cabida. "No veo ninguna razón para sacar el pasado y debatir sobre una circunstancia que ahora no tiene ningún interés", afirmó.

Según el tertuliano, las comparaciones con el pasado solo generan ruido innecesario y desvían la atención de lo que realmente importa: el presente de la selección y el trabajo que está realizando Luis de la Fuente. Rico insistió en que la etapa de Luis Enrique es historia, y que lo que está sucediendo ahora con Luis de la Fuente debería ser el centro de la discusión, pues el equipo nacional está avanzando con una dinámica que genera confianza y esperanza.