El mejor futbolista español de la historia según las estadísticas: no ha ganado ningún título con España

Esta semana se han producido dos retiradas que han marcado la actualidad deportiva por la trascendencia de ambos. Por un lado, el martes, Andrés Iniesta confirmó que cuelga las botas y por otro, el pasado jueves, Rafa Nadal aseguró que después de la próxima Copa Davis dirá adiós al tenis de manera profesional. Sin ninguna duda, dos de las grandes figuras de la historia del deporte español. Nadal es considerado por muchos el mejor deportista español de la historia, ¿pero quién sería el futbolista español más importante de la historia?

Rafael Nadal anunció este jueves su retirada en un vídeo de 4:45 minutos en el que asegura que se va "con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo".

Nada dirá adiós a la competición en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

En el vídeo, Nadal aparece serio y emocionado pero tranquilo, aunque se le quiebra ligeramente la voz como se refiere a su esposa y a su padre.

En español, y con subtítulos en inglés, Nadal se dirige a familiares, rivales, equipo y aficionados para agradecerles su papel en su carrera.

Sus palabras están acompañadas de imágenes de los grandes momentos de su trayectoria deportiva y vital. En el siguiente vídeo, podrás volver a ver el programa especial que hubo el pasado jueves con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo... de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado", afirmó Andrés Iniesta el pasado martes con la voz entrecortada al inicio del acto donde anunció su retirada.

En su despedida, Iniesta estuvo acompañado de unos 450 invitados, entre los que estaban su mujer Ana, sus seis hijos, sus padres y su hermana -"mi familia siempre ha sido mi motor, mi fortaleza", destacó- y también de excompañeros en el Barça como Gerard Piqué, Xavi Hernández, Anderson Luis de Souza 'Deco', Sergi Roberto, Marc Bartra o Sergi Samper, con el que también coincidió en el Vissel Kobe japonés.

También representantes del Barça actual, como el entrenador del primer equipo, Hansi Flick, o los jugadores Ansu Fati, Ronald Araujo o Dani Olmo, además del presidente del club catalán, Joan Laporta.

Un Iniesta que pasó por el micrófono de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño horas después de anunciar su retirada. En el siguiente vídeo podrás repasar de manera íntegra la entrevista al exjugador español.

CONSULTORIO DE PEDRO MARTÍN

Un fin de semana más, Pedro Martín respondió a las preguntas en El Consultorio en Tiempo de Juego. Recuerda que puedes mandar tus dudas a tiempodejuego@cope.es

Si pinchas en el siguiente audio podrás conocer todas las dudas de los oyentes a lo largo de la última semana, y las respuestas de Pedro.

Llamó la atención la respuesta a la pregunta por el mejor futbolista español de la historia. Pedro Martín señaló que si atendemos a los títulos, sería Andrés Iniesta que ha conquistado 38 títulos en el fútbol profesional, más otro dos en categorías inferiores.

Sin embargo, Pedro Martín reconoció lo siguiente: "Si nos retiramos de los títulos y nos vamos a los partidos y goles, en Primera División hay 14 jugadores con más de 500 partidos y 10 jugadores que hayan marcado de 200 goles. Hay solo dos en ambas listas, uno es Messi que es extranjero, y el otro es Raúl"

En resumen, para 'Pedrito', el mejor jugador español de la historia sería "por títulos, Iniesta, y por rendimientos y goles en la Liga española, Raúl".

