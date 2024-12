Mateu Lahoz 'se moja' sobre la posible expulsión perdonada a Kylian Mbappé en el partido ante el Girona: "Siempre que hay perjuicio al rival..."

El Real Madrid, tras la derrota el pasado miércoles ante el Athletic, volvió a la competición este sábado en Girona para medirse al conjunto de Míchel. Partido que comenzó a las 21:00h en Montilivi que tuvo el aliciente para el equipo blanco de acercarse al Barça en la clasificación tras el empate de los de Hansi Flick en el Benito Villamarín ante el Betis (2-2).

NOVEDADES EN EL ONCE

El defensa Ferland Mendy, el centrocampista Luka Modric y los atacantes Arda Güler y Brahim Díaz fueron las novedades en el once titular de Carlo Ancelotti, en detrimento de Raúl Asencio, Fran García y Dani Ceballos, suplentes, y de Rodrygo Goes -baja por lesión junto a jugadores como David Alaba, Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal, Vinicius Junior y Eder Militao- y Aurélien Tchouaméni jugará de central junto a Antonio Rudiger.

Ancelotti jugó de inicio por tanto con Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Ferland Mendy; Valverde, Modric; Arda Güler, Bellingham, Brahim; y Mbappé.

POLÉMICA

Al comienzo de la segunda parte se produjo una de las jugadas polémicas del encuentro. Corría Mbappé a la contra cuando en el medio del campo tocó el balón con la mano que le sirvió para encarar la portería del Girona. Y aunque la acción no valía, Mbappé falló en el mano ante Gazzaniga.

Mano de Mbappé ante el Girona

LA EXPLICACIÓN DE LA JUGADA

El excolegiado internacional, Antonio Mateu Lahoz, estuvo comentando este encuentro en Tiempo de Juego.

Una vez ocurrida esta jugada polémica, Mateu señalaba lo siguiente y reconoció que entendía el por qué Gil Manzano no mostraba la cartulina amarilla a Mbappé por esa jugada: "Gira la cabeza, espera que el jugador del Girona golpee, y no es una trampa tan evidente, pero si tiene claro el árbitro que es mano, la jugada no debería de haber continuado".

El atacante galo tenía ya una tarjeta amarilla que vio al término de la primera parte, por ello, la plantilla del Girona pidió la segunda amarilla por esa jugada. Gil Manzano sí que señaló la mano de Mbappé, pero no amonestó al galo.

EFE Kylian Mbappé, durante el encuentro ante el Girona

"El cajón de sastre de amarillas que estais tipificando es por conducta antideportiva. Si vamos al criterio de Mata, fijate si esto no sería mano", indicó Mateu Lahoz.

En opinión de Mateu, él "veo mejor que se gestione y tiro libre directo, y no señalar segunda amarilla".

A pregunta de Paco González, el excolegiado internacional detalló que "siempre que hay perjuicio al rival, es amarilla, en este tipo de manos en ataque es por conducta antideportiva, sería como engañar al árbitro marcando un gol con la mano".

Minutos más tarde se dio la circunstancia que Mbappé anotó el tercer tanto del Real Madrid, tras los conseguidos por Jude Bellingham - este en la primera parte - más el de Arda Güler.

