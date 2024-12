Marcos Llorente contesta a las críticas que ha recibido por correr sin camiseta en invierno: "Decimos cosas y escuchan la mitad"

Este sábado, Barcelona y Atlético de Madrid se miden en el partidazo de la jornada en un duelo que se disputará este sábado a las 21:00h en Montjuic y que se podrá seguir en directo en Tiempo de Juego.

A 48 horas de ese partido, se ha pasado por Deportes COPE uno de los jugadores clave del equipo colchonero como es Marcos Llorente.

Marcos Llorente, con Javi Gómez, en la entrevista en Deportes COPE

Un Marcos Llorente que no firma el empate porque "queremos ir a ganar". Triunfo que auparía a los del 'Cholo' Simeone al liderato en Primera División.

El Atlético de Madrid suma 11 triunfos consecutivos, pero a pesar de ello, para Llorente, en este tipo de duelos "da igual las rachas de uno y de otro. El partido se pone todo a cero".

"Hemos dado con la tecla en cuanto al posicinamiento y el equipo tiene las cosas claras, tanto defensivamente como ofensivamente, y se está notando. El equipo está cómodo", apunta el jugador del Atlético en relación al cambio de dinámica que ha sufrido el equipo en los últimos partidos.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol del equipo rojiblanco

Una de las bazas del Barcelona es su defensa adelantada que deja a los rivales numerosas veces en fuera de juego. Llorente confesó en Deportes COPE que todavía no lo han hablado, pero "es algo muy evidente. Todo el mundo que vea fútbol sabe cómo juega el Barça porque tiene una idea muy clara y se ve desde fuera todo muy clarito".

EUROCOPA

Marcos Llorente fue una de las ausencias destacadas en la última Eurocopa que conquistó la selección española. Para el jugador del Atlético no fue ninguna sorpresa no ir "porque no había ido nunca. Era algo que podía pasar porque iban jugadores que habían ido todo el año".

"No fue una decepción porque no depende de ti. Sería decepción si no lo has dado todo", aseguró.

Cordon Press Marcos Llorente ha tenido un gran gesto solidario con Valencia.

SIN CAMISETA

Durante las últimas semanas, Llorente también fue protagonista por publicar un vídeo saliendo a correr con 0º y sin camiseta.

Un Llorente que asegura que no le afectan las críticas que ha podido recibir por haberlo hecho: "Si tuviese problemas no lo subiría, cuando lo subo sé que me van a llover palos. Son cosas mías, de mi vida, basadas en la ciencia".

"Decimos cosas y escuchan la mitad. Esto requiere una progresión. Te fortalece el sistema inmune. Expongo mis pensamientos para todo aquel que pueda ayudar", zanjó el jugador colchonero.

VIDA PERSONAL

Marcos Llorente dedicó unas bonitas a su padre, Paco Llorente, una persona muy importante para él: "El día que no esté, problemas. Es una persona que no para quieta de ayudar. No solo los masajes, al final dependemos muchas cosas de él".

Y por otro lado, habló también de su colaboración con los afectados por la DANA en Valencia: "No tiene mucho mérito. Lo que hice yo, hicieron miles de personas. Vi la oportunidad y me dio permiso el club".

