Paco González reacciona a la última locura de Marcos Llorente para su preparación: "Me da bastante pudor"

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, no deja de sorprender a sus seguidores con sus métodos de preparación física, y en su última locura ha vuelto a generar controversia. A través de un vídeo en sus redes sociales, el centrocampista madrileño mostró su rutina matutina, en la que, a pesar de las bajas temperaturas de la zona norte de Madrid (alrededor de cero grados), salió a pasear a sus perros sin camiseta y en pantalón corto. La escena, más propia de una película de invierno extremo, no tardó en viralizarse, y lo que Llorente explicó a sus seguidores dejó a muchos boquiabiertos.

En el vídeo, Llorente compartió con sus seguidores sus razones para exponerse al frío helado de la mañana madrileña. "Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío. Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos", explicó el jugador del Atlético. Según Llorente, la melatonina, una hormona antioxidante, es crucial para procesos celulares fundamentales como la apoptosis (muerte celular) y la autofagia (reciclaje celular), lo que, según él, ayudaría a mejorar la salud general del cuerpo.

No se quedó ahí. Marcos también justificó su resistencia al frío, asegurando que no se resfriará, ya que, en su opinión, con el proceso adecuado de adaptación al frío, el cuerpo humano puede entrenarse para soportar bajas temperaturas sin consecuencias. El futbolista citó al filósofo y empresario Jim Rohn, quien afirmó que, a lo largo de la vida, una persona debe elegir entre el precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento, sugiriendo que los sacrificios en la preparación física son parte de un proceso necesario para alcanzar el éxito.

Cordon Press Marcos Llorente ha tenido un gran gesto solidario con Valencia.

La reacción en los medios no se hizo esperar. En El Partidazo de COPE, el tema fue rápidamente abordado por Juanma Castaño y Paco González, quienes comentaron sobre la decisión de Llorente de compartir sus hábitos en las redes sociales. Castaño, al ver el vídeo, no podía creer lo que estaba viendo: "Terrible. Deben ser las 8:30 de la mañana y en la finca donde vive y tal zona norte de Madrid. Que pega frías ahora. Cero grados. La hierba está con la escarcha blanca del hielo y sale Marcos Llorente a pasear a sus dos perros en pantalón corto y sin camiseta", comentó el director del programa.

Paco González reacciona

Sin embargo, fue Paco González quien reaccionó con más escepticismo ante la "lección científica" que Marcos Llorente intentaba impartir. "Yo tengo... Debo ser un tío muy afortunado, pero tengo frío siempre, o sea que... A mí me da un poco de... No sé qué palabra utilizar. De pudor. De pudor que un futbolista o un periodista… Hablemos de ciencia, sin realmente saber mucho", señaló González. El locutor se mostró escéptico respecto a las explicaciones científicas de Llorente sobre los beneficios de la exposición al frío, recordando que aunque el jugador pueda haber leído sobre el tema, su conocimiento no está al nivel de los expertos.

Además, Paco González aprovechó la ocasión para recordar otro comentario controvertido de Llorente del pasado verano, cuando el futbolista sugirió que el sol debería tomarse sin protector solar. Esta afirmación le costó una avalancha de críticas por parte de médicos y expertos, quienes alertaron sobre los riesgos de cáncer de piel que conlleva la exposición al sol sin protección. "Este verano le dio por decir que el sol se tomaba sin crema. Y le cayeron unos palos y lo machacaron por todos lados. Un montón de médicos, que se supone que están bastante más preparados que él, por mucho que él haya leído", recordó González, señalando que Marcos Llorente había cometido el error de dar consejos científicos sin tener la formación adecuada.

Paco González fue claro en su crítica: "Es que hay que ser muy osado para dar consejos científicos", subrayó, refiriéndose a la osadía de Llorente al ofrecer sus opiniones sobre el frío y la salud en un espacio público. Según el periodista, aunque el futbolista pueda tener buenas intenciones y, sin duda, haya leído sobre los beneficios de la exposición al frío, los consejos relacionados con la salud deberían venir de los profesionales médicos, quienes son los que cuentan con la formación adecuada para hablar de estos temas.

EUROPA PRESS Frío y niebla en Valladolid

González terminó su intervención con una reflexión sobre cómo, en la actualidad, las redes sociales permiten que cualquier persona, sea un deportista de élite o un aficionado, comparta sus experiencias y teorías. Sin embargo, este acceso a una audiencia global también puede traer consigo consecuencias negativas, especialmente si la información compartida no está basada en evidencia científica sólida.

la última locura de Marcos Llorente

La "locura" de Marcos Llorente podría ser vista como una forma de superación personal, una práctica extrema que forma parte de su preparación para estar en la mejor forma física posible.

Deportistas de alto nivel a menudo recurren a métodos inusuales y a veces controvertidos para mejorar su rendimiento, como las terapias de frío (crioterapia) que son populares en algunos círculos deportivos para reducir la inflamación y acelerar la recuperación muscular. Sin embargo, estas prácticas, aunque efectivas en ciertos contextos, deben realizarse con el debido conocimiento y precaución.