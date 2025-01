Manolo Lama no se esconde a la hora de hablar de Laporta tras el 'caso Dani Olmo': "Me daría vergüenza seguir como presidente del Barça"

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, no atraviesa sus mejores días desde que regresó a la presidencia blaugrana después de no conseguir las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor por no entregar en el plazo marcado las documentación necesaria para hacerlo.

COMUNICADO DE LALIGA Y RFEF

La Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF (Real Federación Española de Fútbol), reunida el pasado sábado, rechazó reinscribir a los jugadores del Barcelona.

Tanto LaLiga como la RFEF se reunieron para abordar la solicitud de visado previo y la tramitación de las licencias federativas de ambos jugadores cursadas por el Barcelona, que tras la resolución de los dos organismos no podrá contar con ninguno de los dos para la segunda vuelta del campeonato liguero.

Marc Graupera Hansi Flick con Dani Olmo y Pau VíctorMARC GRAUPERA/FCB11/8/2024

"Habiendo sido solicitadas las licencias para los referidos jugadores por parte del FC Barcelona, tras análisis de la normativa federativa aplicable la Comisión de Seguimiento están de acuerdo en no conceder el visado previo, ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado", afirma el citado comunicado.

LaLiga y la RFEF añaden que toman esa decisión "de acuerdo a la interpretación literal" de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General de la RFEF que impiden que un jugador cuya licencia se cancele, "pueda en el transcurso de la misma temporada, obtener la licencia en el mismo equipo del club al que ya estuviera vinculado".

AL CSD

El Barcelona ha aclarado que recurrirá directamente ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), después de que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF haya rechazado reinscribir a los jugadores del Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor.

Con esta petición de aplicación de una medida cautelarísima, el FC Barcelona persigue la inscripción de ambos jugadores y que puedan estar disponibles ya para la Supercopa que se disputa en Arabia.

Desde el club azulgrana han informado de que el Barcelona "no se volverá a pronunciar" sobre el caso hasta la resolución del asunto en el CSD.

COPE | Víctor Navarro Joan Laporta, saliendo de noche de las oficinas del FC Barcelona

SUPERCOPA DE ESPAÑA

En lo estrictamente deportivo, los de Hansi Flick ya piensan en la Supercopa de España que se disputa esta semana. Los culés se miden este miércoles al Athletic a partir de las 20:00h, en un encuentro que se podrá seguir en directo en Tiempo de Juego con todo el equipo líder de la radio deportiva española del fin de semana.

El equipo blaugrana llega a esta Supercopa tras avanzar de ronda en la Copa del Rey al superar con comodidad al Barbarbastro por 0-4. Este mismo miércoles tendrá lugar el sorteo donde se conocerán las siguientes eliminatorias de los octavos de final del torneo del KO.

Mientras, hay que recordar que el Barcelona se fue al parón navideño con la mala noticia de la derrota en Montjuic ante el Atlético de Madrid. Los de Flick pasaron de mandar con comodidad en LaLiga, a estar actualmente tercero en la tabla, a cinco puntos del Real Madrid, y a tres del Atlético de Madrid que tiene un partido menos.

LAPORTA

El presidente Joan Laporta es el gran señalado en este fracaso. Diez colectivos de la oposición del FC Barcelona se han unido este domingo para pedir la dimisión "inmediata" del presidente y de toda su Junta Directiva por la gestión de las inscripciones de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, entre otras acciones, y han amenazado con un "voto de censura" en caso de que estos no respondan a sus peticiones.

EFE Joan Laporta sacó pecho por el acuerdo con Nike.

Precisamente, sobre Laporta habló anoche en El Tertulión de los Domingos nuestro compañero Manolo Lama: "Creo que este es el mayor ridículo de la historia de Laporta personal. A mí me daría vergüenza seguir como presidente del Barça después del sainete en el que ha metido al club".

Además, Lama hizo referencia a la gran cantidad de memes que ha visto sobre la gestión en este asunto.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).