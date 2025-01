Manolo Lama apunta al "único que puede poner orden" en las polémicas con Vinicius: "Poniéndole firme"

El Real Madrid comenzó el año 2025 con una importante victoria en Mestalla ante el Valencia (1-2). Triunfo trabajado ya que los locales se pusieron por delante a través de Hugo Duro, pero los tantos de Modric y de Bellingham, este en el descuento, dieron la vuelta al marcador.

Sin embargo, la jugada que marcó este partido fue la expulsión de Vinicius por una acción con Dimitrievski.

La explicación en el acta

Según reflejó en el acta el árbitro César Soto Grado, Vini fue expulsado durante el partido ante el Valencia, por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante".

El atacante del conjunto madridista vio una tarjeta roja directa en el minuto 79, cuando golpeó al portero Stole Dimitrievski, que vio una cartulina amarilla, según el acta, por "discutir con un contrario sin llegar al insulto o a la amenaza".

EFE El momento de la acción entre Vinicius y Dimitrievski

Además, Soto Grado, sobre la acción de Vinícius, añadió en su escrito que "una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas".

Desde el Real Madrid no están de acuerdo con el acta ni tampoco con la expulsión ya que consideran que con una amarilla hubiera sido suficiente y van a recurrir la expulsión porque consideran que no hubo agresión, según informó nuestro compañero Miguel Ángel Díaz.

Posible sanción

Vinicius se expone a dos o tres partidos de sanción, por lo que podrá estar en la Supercopa de España que se celebra esta semana en Arabia Saudí, sin ir más lejos, el jueves los blancos se miden en semifinales al Mallorca.

Tal como informó Isaac Fouto este sábado en Tiempo de Juego, el Comité de Competición se reunirá el próximo martes para tratar las sanciones del Valencia-Real Madrid, entre las que se encuentra la roja directa que vio el brasileño tras la revisión del VAR por su acción con Dimitrievski. El plazo de alegaciones termina ese mismo martes a las 14 horas.

Defensa de Ancelotti

El entrenador italiano Carlo Ancelotti habló de Vinicius en la rueda de prensa previa al partido ante el Deportiva Minera que se disputa este lunes a las 19:00h y que podrás seguir en Tiempo de Juego.

"No estoy en su piel, pero creo que es difícil ser él. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa con los insultos. Él intenta mejorar y aguantar. Obviamente, está triste por la roja, ha pedido disculpas, pero tenemos que mirar adelante", declaró en rueda de prensa, afirmando que el delantero no mereció la expulsión ante el Valencia. "Estamos convencidos de que no era roja, era amarilla. Esperamos que no le caigan partidos", expresó.

EFE Vinicius abrazo a Ancelotti tras marcar el 1-0.

Sin embargo, no quiso hablar de los gestos del brasileño a la grada de Mestalla asegurando que el equipo 'che' bajará a Segunda. "Yo no he visto lo que ha hecho. Veo lo que ha pasado y lo que pasa en los estadios y creo que en estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar más, pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo con esto y ha mejorado mucho, tanto que es el mejor jugador del mundo".

En Tertulión de los domingos, Manolo Lama analizó toda esta polémica: "Siempre está en todos los jaleos, siempre tiene un problema. "En el Real Madrid hay 24 jugadores profesionales, y siempre está él en todas. Acabamos el año diciendo que no podía jugar el último partido por acumulación de tarjetas. Si no es con la afición contraria, es con el árbitro. Habrá que mirarle a él también".

CORDONPRESS Vinicius gesticula durante el Valencia-Real Madrid de LaLiga

Además Lama señala al presidente Florentino Pérez como "el único que puede poner orden aquí" y solucionar todas las polémicas con el jugador brasileño: "Se puede dar cuenta que le puede ayudar poniéndole alguna vez firme".