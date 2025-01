El mensaje que Paco González cree que Ancelotti debe dar a Vinicius: "De puertas adentro"

Una de las noticias deportivas de este domingo estuvo en la rueda de prensa que Carlo Ancelotti dio previa al partido de Copa del Rey frente a la Deportiva Minera.

Y no tuvo tanto que ver con la eliminatoria de dieciseisavos de final, sino con la comentada reacción de Vinicius en el lance que tuvo con el portero del Valencia, Dimitrievski, el pasado viernes, y que acabó con el brasileño expulsado, tras la revisión de las imágenes por parte de Carlos Soto Grado.

Ancelotti dijo que "es difícil ser Vinicius", en una clara defensa pública, como hace de forma habitual, con su futbolista: "Creo que es difícil. No estoy en su piel, pero creo que es difícil. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto. No va a ser tan sencillo. Pero él intenta mejorar, aguantar. Obviamente está triste por la roja. Ha pedido disculpas, pero tenemos que mirar adelante".

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa a la visita a Vallecas.

Sin embargo, de puertas adentro, el mensaje de Ancelotti posiblemente sea otro, con la intención de tratar de templar al futbolista brasileño, cuyas reacciones en algunos partidos le terminan generando broncas de las aficiones visitantes y amonestaciones innecesarias.

Sin desvelar, como es lógico, Carlo Ancelotti sus conversaciones privadas con Vinicius Junior, Paco González tiene el convencimiento de que al italiano no le queda otra que aleccionar a su futbolista cuando se producen percances como el del pasado viernes en Mestalla.

EFE VALENCIA, 03/01/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (i), agrede al guardameta macedonio del Valencia, Stole Dimitrievski, en la jugada que ha significado la expulsión del delantero madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Real Madrid en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Manuel Bruque.

"Le entiendo a Ancelotti y además creo que es verdad que debe ser difícil ser Vinicius", reflexionaba Paco González en Tiempo de Juego, "pero supongo, y le entiendo a Ancelotti porque ese es el mensaje que tiene que dar, que de puertas adentro le dirá: 'No puedes tener la mecha tan corta, no puedes dejar al equipo con diez, no puedes reclamar amarillas todo el rato, no puedes montar 'pollos' todo el rato... Porque va contra ti, pero sobre todo contra el equipo", concluyó González.

LA MANO IZQUIERDA DE ANCELOTTI

Arancha Rodríguez, que cubrió para Tiempo de Juego la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, recordó que hacía tiempo que no se veía esa imagen de Vinicius "que tal vez estaba superado por el ambiente y por los recuerdos de sus visitas Mestalla, que no han sido muy halagüeñas".

Precisamente, uno de los capítulos más sonados de racismo lo vivió Vinicius en Mestalla, por el insulto de unos aficionados y por lo que el brasileño obligó a detener el partido durante unos instantes.

EFE Vinicius abrazo a Ancelotti tras marcar el 1-0.

Igualmente, Arancha destacó la "mano izquierda" que Ancelotti tiene con sus jugadores. Es sabido que el italiano "habla mucho con sus jugadores, les corrige, y él mismo ha dicho en la rueda de prensa que Vinicius ha mejorado mucho. Y ha mejorado porque sus compañeros y también el cuerpo técnico se preocupan para que cambie. Saben que se hace daño a sí mismo y también al equipo", aclaró.

LA SANCIÓN A LA QUE SE EXPONE VINICIUS

Tanto Vinicius como el Real Madrid esperan la decisión que tome el próximo martes el Comité de Competición, que tal como informó Isaac Fouto, se expone a dos partidos de suspensión.

El matiz que figuraba en el acta del partido de que "el balón no estaba en disputa" en el momento de la acción es lo que hace que no se considere agresión. La acción viene tras un fuera de juego y la jugada quedaba anulada por el asistente, Soto Grado considera que el partido estaba detenido.

En cualquier caso, el Real Madrid tiene hasta el martes a las 14 horas para realizar alegaciones, si las considerase oportunas.

Vinicius ha sido incluido para viajar con el equipo a Cartagena (el partido se disputará en el estadio Cartagonova) y posteriormente se desplazará hasta Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España, dado que la sanción de dos partidos solo le influye para la competición liguera.