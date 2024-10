Maldini sorprende durante el Barcelona-Sevilla al elegir el mejor central español: "Incluso sin jugar"

El Barcelona llegará al Clásico como líder de LaLiga tras golear al Sevilla este domingo en Montjuic. El equipo azulgrana afrontaba el encuentro con presión tras el triunfo del Real Madrid contra el Celta y demostró que Hansi Flick ha conseguido que la plantilla recupere el hambre necesaria para volver a ser competitivos.

Y con los tres puntos en el bolsillo, tras una primera parte arrolladora, el Barça podrá poner todos los esfuerzos para ganar al Bayern de Múnich y al Real Madrid, en una semana marcada en rojo por el conjunto de la Ciudad Condal.

REGRESO DE VARIOS FUTBOLISTAS

El entrenador alemán, en la previa al parido, recuperó a cuatro jugadores importantísimos en su esquema. El Barcelona anunciaba por la mañana para enfrentarse al Sevilla, y en ella reaparecían Gavi, Lamine Yamal, Fermín López y Dani Olmo; además del recién llegado Szczesny, que llegó tras la grave lesión de Ter Stegen.

Pero Hansi Flick, pese a las buenas noticias, solo ha dado la titularidad a Lamine Yamal. El joven futbolista, que abandonó la concentración de la selección española por unas molestias, es la principal novedad en la alineación del Barça, de la que se cayó a última hora Eric García. El central, que ahora ejerce de centrocampista, se lesionó durante el calentamiento y tuvo que ser sustituido antes del pitido inicial.

PRIMERA PARTE ARROLLADORA

El Barcelona sabía que debía ganar si quería llegar al Clásico como líder. Y salió a por todas ante un Sevilla que en los primeros minutos disfrutó de dos ocasiones. Lukebakio y Ejuke probaron suerte con dos disparos, pero Iñaki Peña no tuvo que intervenir en ninguno.

Los de Hansi Flick, son el paso de los minutos, se asentaron sobre el terreno de juego y en una jugada de 'pillo' Raphinha forzó un penalti de Peque. Lewandowski cogió la responsabilidad, no falló desde los once metros y puso el 1-0 en el marcador.

Sin tiempo para reaccionar, el Sevilla encajó el 2-0 antes de la media hora del encuentro. Lamine Yamal condujo un rápido contragolpe y asistió en la frontal del área a Pedri, que armó un potente disparo inalcanzable para Nyland.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran uno de los goles en la victoria contra el Sevilla.

Y antes del descanso llegó el 3-0. Raphinha, protagonista en el primer tanto, chutó a la salida de un córner y en el interior del área Lewandoswski desvió la pelota lo justo como para batir a Nyland. Pero las malas noticias para el Sevilla no terminarían ahí y es que Ejuke se retiró lesionado antes de que el árbitro señalase el final de una primera parte para el olvido del conjunto hispalense.

EL JUGADOR QUE LLAMA LA ATENCIÓN DE MALDINI

Maldini, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, sorprendió destacando el papel de Íñigo Martínez en este Barcelona de Hansi Flick y confesó algo muy sorprendente. "Está jugando muy bien. Es evidente que se quedará fuera de la alineación cuando regrese Araujo, pero está muy bien", explica el comentarista.

Paco González, por su parte, se sumaba al debate y comentaba: "Íñigo está en su mejor versión, en la mejor versión de su carrera".

Helena Condis contaba que el central, pese a no ser uno de los capitanes, es uno de los pesos pesados del vestuario del Barcelona. Maldini insistía en su idea y afirmaba: "He defendido siempre que para mí es el mejor central español, incluso cuando no jugaba".

Pero el director de Tiempo de Juego, pese a reconocer el buen estado de forma de Íñigo Martínez, señalaba que el defensor ha tenido mejores momentos en su carrera y que su buen estado de forma se debe al buen hacer de Hansi Flick.

Cordon Press Iñigo Martínez intenta taponar un disparo de Lukebakio.

