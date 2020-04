"Los cálculos nos dicen que en quince días podemos estar en unos 300 contagios al día por COVID-19 en España"

Los números, como en este caso, ofrecen datos que invitan al optimismo con respecto a la evolución del coronavirus en España.

Este sábado, Paco González charló en Tiempo de Juego con Juan Luis Fernández, matemático y Catedrático de la Universidad de Oviedo, que explicó de dónde salen sus estudios y qué pueden predecir: "Nosotros lo que hacemos es precedir el número de infectados, y tenemos números de muertos y UCIs. Predecimos que puede estar en el entorno de 160.000. Eso no quiere decir que sea el número real de infectados. Pero con ese número podemos predecir las necesidades hospitalarias".

"Predijimos el pico hace dos días, pero estamos fluctuando en torno al pico. Lo que prevemos es que en torno a la muestra 50, en quince días, estemos en un número de infecciones muy pequeñas. Unos 200 o 300 contagios al día, menos de 1000 casos al día seguro. Los cálculos tienen el umbral de incertidumbre incluido", aseveró.

Además, presumió de que "en España estamos dando datos de calidad. Lo que hemos visto es que los chinos han mentido, no cabe ninguna duda. Un país tan grande, con esas medidas, no cuadran esas cifras. Predijimos en torno a 60.000 muertos en toda Europa. No todos los países están tomando la misma estrategia: por ejemplo, en Suecia no hay confinamiento".